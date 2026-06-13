Vijeće za medije: Emitiranjem Thompsonova koncerta na HRT-u nije prekršen zakon

“Ako je poklič neodvojiv dio autorskog glazbenog djela emitiranog kao prijenos događaja od javnog interesa, a oslobađajuća sudska praksa taj kontekst tretira kao zaštićen slobodom izražavanja (članak 38. Ustava i članak 10. EKLJP – Europske konvencije o ljudskim pravima), ista logika može se prenijeti i na ocjenu javnog servisa. Ako sadržaj na izvoru, odnosno na koncertu na Hipodromu nije protupravan, teško je tvrditi da njegovo vjerno emitiranje na HRT-u postaje protupravno”, ističe se u odgovoru Vijeća za medije - hrvatskog medijskog regulatora.