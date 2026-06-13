"OVO JE TEK POČETAK"
Kekin o Medikolu: Plenković može ignorirati nas, ali ne i građane. Njih više od 40.000 više ne želi čekati
Saborske zastupnice Možemo Sandra Benčić i Ivana Kekin u Zagrebu su održale konferenciju za medije i promovirale peticiju "Za jačanje javnog zdravstva, a ne Medikola" te pritom ustvrdile da ju je potpisalo više od 40.000 građana.
Zajedno s kolegama iz stranke obilaze hrvatske gradove i govori o "zanemarivanju javnog zdravstva u korist privatnika", a kao glavnog i odgovornog vidi premijera Andreja Plenkovića, odnosno njegovu Vladu.
"Koliko god smo različiti, svi smo u jednoj stvari isti - jednom ćemo trebati doktora. Svi želimo imati zdravstvenu skrb i zaštitu na vrijeme", započela je Benčić pa nastavila:
"Nažalost, Hrvatska je postala zemlja u kojoj 300.000 žena nema ginekologa, koja je druga po smrtnosti od raka u Europi... Zato je glavna politička i društvena borba današnjice, borba za socijalnu državu. Koja nas štiti, stoji iza nas i pruža pomoć kad nam je ona najpotrebnija. Više od 40.000 građana Hrvatske reklo je Plenkoviću da više ne žele čekati i da žele zaustavljanje privatizacije zdravstva. Ovo je tek početak."
Kekin je naglasila da problem traje predugo.
"Pričamo o modelu koji traje desetljećima, modelu gdje se javni novac slijeva u džepove privatnika. Medikol pritom nije jedini, ali je najočitiji i najbesramniji primjer, ako mene pitate. I nisu nikakva iznimka nego dio obrasca svake HDZ-ove Vlade. Ove godine ćemo platiti privatnicima gotovo 20 milijuna eura, a u našim bolnicama nemamo aparata. Kome je to na korist? Građanima nije. Bolnicama nije. Zato je to pitanje šire od PET/CT uređaja. Ulažemo li u javni zdravstveni sustav ili u privatnike? Plenković godinama bira isto i sad mu je gotovo 45.000 ljudi reklo da je vrijeme za drugačiji izbor. Ako nije shvatio, ponovit ćemo mu - mi nećemo odustati od javnog zdravstva. U narednih mjesec dana u Saboru mora biti istražno povjerenstvo o Medikolu pa ćemo vidjeti tko želi odgovore, a tko se odgovora boji", istaknula je Kekin pa dodala:
"Građani su poručili Plenkoviću da žele javno zdravstvo, da se ulaže u bolnice, liječnike, medicinske sestre i pacijente. Može ignorirati nas, ali ne i građane."
Otkrila je kad očekuje da će se održati Povjerenstvo i koliko će trajati peticija.
"Istražno povjerenstvo mora biti prije ljetne stanke pa ga do 15. srpnja moraju održati. Vjerojatno će ga postaviti u posljednji radni sat, ali nama to ne smeta. Građani znaju za Medikol i znaju da to mora prestati. Nastavljamo sa skupljanjem peticija i akcija neće stati dok ne kupe PET/CT uređaje. Svakodnevno mi dolaze ljudi, znaju za Medikol, pričaju mi priče. Prišla mi je djevojka s jasnim simptomima multipleskleroze i naručili su je na magnetsku za godinu dana. Znate što se takvom pacijentu dogodi u godinu dana? Baka joj je dala 300 eura da ode to obaviti privatno."
Napomenula je i da će uz bolje uvjete zaposleni ostati u javnom zdravstvu. Također, ne brine je eventualna tužba Medikola.
"Neka me tuže, izabrana sam da bih štitila interese hrvatskih građana koji su me birali, a ne privatnika. Neka me tuže pa će hrvatski sudovi reći svoje", zaključila je Ivana Kekin.
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