"Pričamo o modelu koji traje desetljećima, modelu gdje se javni novac slijeva u džepove privatnika. Medikol pritom nije jedini, ali je najočitiji i najbesramniji primjer, ako mene pitate. I nisu nikakva iznimka nego dio obrasca svake HDZ-ove Vlade. Ove godine ćemo platiti privatnicima gotovo 20 milijuna eura, a u našim bolnicama nemamo aparata. Kome je to na korist? Građanima nije. Bolnicama nije. Zato je to pitanje šire od PET/CT uređaja. Ulažemo li u javni zdravstveni sustav ili u privatnike? Plenković godinama bira isto i sad mu je gotovo 45.000 ljudi reklo da je vrijeme za drugačiji izbor. Ako nije shvatio, ponovit ćemo mu - mi nećemo odustati od javnog zdravstva. U narednih mjesec dana u Saboru mora biti istražno povjerenstvo o Medikolu pa ćemo vidjeti tko želi odgovore, a tko se odgovora boji", istaknula je Kekin pa dodala: