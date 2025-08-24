Oglas

ZNAČAJNA POMOĆ

Norveška izdvaja 700 milijuna dolara za sustave protuzračne obrane za Ukrajinu

Hina
24. kol. 2025. 13:19
afp, patriot protuzračna obrana
I-Hwa Cheng / AFP

Norveška vlada je u nedjelju objavila da će Ukrajinu opskrbiti sustavima protuzračne obrane u vrijednosti sedam milijardi norveških kruna (696,12 milijuna američkih dolara).

"Zajedno s Njemačkom ćemo se pobrinuti da Ukrajina dobije moćne sustave protuzračne obrane", rekao je premijer Jonas Gahr Store.

"Njemačka i Norveška blisko surađuju na pružanju potpore Ukrajini u njihovoj borbi za obranu zemlje i zaštite civilnog stanovništva od ruskih zračnih napada", dodao je.

Dvije zemlje financiraju dva sustava Patriot, uključujući projektile.

Norveška će također pridonijeti nabavi protuzračnog radara od njemačkog proizvođača Hensoldt i sustava protuzračne obrane od Kongsberga.

Teme
norveška oružje ukrajina

