Norveška izdvaja 700 milijuna dolara za sustave protuzračne obrane za Ukrajinu

Norveška vlada je u nedjelju objavila da će Ukrajinu opskrbiti sustavima protuzračne obrane u vrijednosti sedam milijardi norveških kruna (696,12 milijuna američkih dolara).
"Zajedno s Njemačkom ćemo se pobrinuti da Ukrajina dobije moćne sustave protuzračne obrane", rekao je premijer Jonas Gahr Store.
"Njemačka i Norveška blisko surađuju na pružanju potpore Ukrajini u njihovoj borbi za obranu zemlje i zaštite civilnog stanovništva od ruskih zračnih napada", dodao je.
Dvije zemlje financiraju dva sustava Patriot, uključujući projektile.
Norveška će također pridonijeti nabavi protuzračnog radara od njemačkog proizvođača Hensoldt i sustava protuzračne obrane od Kongsberga.
