Nova pucnjava u SAD-u, više ljudi ubijeno. Među mrtvima i napadač

Izvor: ERIC BARADAT / AFP

U Chesapeaku u Virginiji došlo je do pucnjave u kojoj je ubijeno nekoliko ljudi.

Napadač je u 22 sata po lokalnom vremenu počeo pucati u trgovini Wallmart, a još se ne zna koliko je ljudi ubijeno. Napadač je pronađen mrtav u trgovini, rekao je glasnogovornik policije, Leo Kosinski.

BREAKING: Virginia police confirm a shooting with fatalities at a Walmart store in Chesapeake. The shooter is dead. https://t.co/btBaRS6zwV — The Associated Press (@AP) November 23, 2022

“Policajci su ušli u trgovinu i pronašli više mrtvih i ozlijeđenih”, rekao je Kosinski, dodavši da policija još ne može potvrditi točan broj mrtvih, ali da vjeruje da ih je “manje od deset”.

Several people have died in a shooting at a Walmart store in Virginia, US police say. Leo Kosinski of Chesapeake Police Department said they believe "there was a single shooter" and that person is dead.



More on this breaking story: https://t.co/HeogPO7fln pic.twitter.com/qEWmWFnMZz — Sky News (@SkyNews) November 23, 2022

Glasnogovornik je izjavio i da vjeruje da policija nije otvorila vatru prema napadaču, ali da je on također mrtav. Policajci pretražuju trgovinu u potrazi za žrtavama.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8 — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Gradske vlasti Chesapeakea zamolile su ljude da se drže podalje od trgovine tijekom istrage. “Ljudi koji su prvi reagirali dobro su obučeni i spremni odgovoriti; molim vas, dajte im prostora da to učine”, napisao je grad u tvitu.

