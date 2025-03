Novi detalji o djeci iz kuće strave: “Utvrdili smo identitete za njih 19, šestero je rođeno u Hrvatskoj”

Podijeli :

Od 31 djeteta koje je pronađeno u kući u Brčkom za njih 19 utvrđen je identitet. Djeca su u dobi od dvije do 12 godina.

O djeci koja su pronađena u kući strave u Brčkom detalje je na konferenciji za medije iznio v.d. glavnog tužitelja Brčko distrikta Radimilo Ivanović. Rekao je kako je pronađeno 31 dijete te da je utvrđen identitet za njih 19.

“Za 14 djece utvrđen je na temelju osobnih dokumenata koje su imali ili su ih donijeli roditelji. Za petero djece imamo podatke tako što su ostala djeca izjavila kako se zovu i tko su im roditelji. No, za 12 mališana još uvijek nemamo pouzdane podatke tko su zaista. Imamo ime i prezime, ali ne znamo jesu li točna. Što se uzrasta tiče, sedmero djece je u dobi od 2 do 3 godine, šestoro od 4 do 6, troje od 7 do 9 i dvoje od 10 do 12 godina”, rekao je tužitelj Ivanović dodajući da su među pronađenom djecom 23 djevojčice i osam dječaka.

Otkrio je i iz kojih su zemalja, odnosno gdje su rođena djeca pronađena u kući u Brčkom, prenosi Dnevnik.hr.

“Za njih 18 je poznato mjesto rođenja: šestero je rođeno u Italiji, u Hrvatskoj je rođeno njih petoro, jedno u Rijeci, u Barceloni je rođeno dvoje djece, jedno u Francuskoj, Nica, a u BiH je rođeno dvoje djece”, rekao je Ivanović, prenosi Blic.

Mjesto prebivališta utvrđeno je za 14 djece. Njih šestoro prijavljeno je u Mostaru, troje u Zagrebu, dvoje u Tuzli, dvoje u Brčkom i jedno dijete u Rijeci.

Javni tužitelj kazao je da su djeca smještena u hotelu te da im je pružena sva potrebna njega i tretman, ali to nisu odgovarajući uvjeti za dulji vremenski period. Za daljnji smještaj zadužen je Centar za socijalnu skrb.

“Određene sigurne kuće su izrazile želju da se djeca smjeste u sigurne kuće, međutim, ne znam imamo li dovoljno kapaciteta. Djeca su tamo povezana rodbinskim vezama, pa ih tako treba i smjestiti”, kazao je tužitelj.

Djeca su u kući u Brčkom pronađena 25. veljače kad je djevojčica od 12 godina na ulici zaustavila prolaznicu. Nakon toga uhićeno je osam osoba, a sumnja se na trgovinu ljudima. Jedna od uhićenih kazala je da su djeca bila na čuvanju i da su među njima bili i njezini unuci.

Inače, liječnički pregledi djece pokazali su da nisu živjeli u higijenskim uvjetima te da neki od njih imaju parazite.

