Novi detalji o dronu koji je pao u Poljskoj: Imao je natpis na ćirilici
Prema neslužbenim informacijama reportera Polsat Newsa, ukrajinske vlasti upozorile su poljsku Graničnu stražu na dron koji je povrijedio poljski zračni prostor.
Navodno ga pratili vojni sustavi
Dron se srušio u nedjelju navečer u blizini graničnog prijelaza u Polatyczeu.
Polsat News doznaje da je u tijeku sastanak ministra unutarnjih poslova i administracije Marcina Kierwińskog te ministra obrane Władysława Kosiniaka-Kamysza u vezi s nedavnim incidentima.
Prema informacijama tamošnjih medija, dron pronađen u nedjelju navečer u mjestu Polatycze otkriven je i praćen vojnim sustavima prije prelaska granice. Polsat neslužbeno piše da su Ukrajinci upozorili poljske kolege o nadolazećem dronu.
Okružno tužiteljstvo u Lublinu iznijelo je detalje incidenta na konferenciji za novinare u ponedjeljak.
Ile jeszcze dronów spadnie? W niedzielę 7 września, około godziny 21:40, w miejscowości Polatycze w gminie Terespol (woj. lubelskie) funkcjonariusze Straży Granicznej natrafili w polu kukurydzy na nadpalone miejsce, w którym znajdowały się szczątki niezidentyfikowanego obiektu… pic.twitter.com/Z5UFdRPoCj— Służby w akcji (@Sluzby_w_akcji) September 7, 2025
Tik do granice, imao natpis na ćirilici
"Dron je pao 300 metara od graničnog prijelaza. Vjerojatno nije bio naoružan i imao je natpis na ćirilici", rekla je tužiteljica Agnieszka Kępka, glasnogovornica Okružnog tužiteljstva u Lublinu.
Polsat News doznaje da je u tijeku sastanak ministra unutarnjih poslova Marcina Kierwińskog i ministra obrane Władysława Kosiniaka-Kamysza u vezi s nedavnim incidentima.
Według dziennikarza Polsatu Michała Steli dron, który spadł w gminie Terespol (Polatycze) przy granicy z Białorusią, został wykryty przez polskie systemy radiolokacyjne jeszcze przed naruszeniem granicy. pic.twitter.com/SA31noG1k4— Monitor Konfliktów (@Monitor807) September 8, 2025
Stručnjak: "Možemo očekivati još ovakvih incidenata"
Prema riječima dr. Jacka Rauba, analitičara Defence24.pl, možemo očekivati više incidenata ovog tipa iz Bjelorusije i Rusije. On smatra da oni padaju na “plodno tlo”.
"O tome razgovaramo, to izaziva emocije koje bjeloruska i ruska strana može iskoristiti", rekao je Raubo za Polsat News.
Treći incident u tri tjedna
Prvog rujna poljska Granična straža otkrila je ostatke nepoznatog letećeg objekta u blizini graničnog prijelaza Terespol te o tome obavijestila nadležne institucije i Okružno tužiteljstvo u Białoj Podlaski.
U subotu, 6. rujna, također se srušio neidentificirani objekt u selu Majdan Sielec u Lublinskom vojvodstvu. Prema navodima RMF FM-a, vjerojatno se radilo o dronu koji je nosio krijumčarenu robu, prenosi Ukrajinska pravda.
👀🤔 Caught: in one of the downed Russian drones, a recording was found from a Chinese factory where this UAV was tested— Tracey SBUFella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) August 31, 2025
The video was published by Sergey "Flash" Beskrestnov.
Video from the "Gerber" UAV, where the camera was tested in China. pic.twitter.com/4ZkuB8mtRx
Ujutro 20. kolovoza prijavljeno je da je neidentificirani objekt pao i eksplodirao u Osinyju, također u Lublinskom vojvodstvu.
Poljske vlasti vjeruju da je poljski zračni prostor vrlo vjerojatno povrijedio ruski dron Gerbera s kineskim motorom.
