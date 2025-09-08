Oglas

ukrajinci ih upozorili?

Novi detalji o dronu koji je pao u Poljskoj: Imao je natpis na ćirilici

N1 Info
08. ruj. 2025. 13:14
detalji o dronu koji je pao kod granice s poljskom
Photo: Ukrainian Air Force Command

Prema neslužbenim informacijama reportera Polsat Newsa, ukrajinske vlasti upozorile su poljsku Graničnu stražu na dron koji je povrijedio poljski zračni prostor.

Navodno ga pratili vojni sustavi

Dron se srušio u nedjelju navečer u blizini graničnog prijelaza u Polatyczeu.

Polsat News doznaje da je u tijeku sastanak ministra unutarnjih poslova i administracije Marcina Kierwińskog te ministra obrane Władysława Kosiniaka-Kamysza u vezi s nedavnim incidentima.

Prema informacijama tamošnjih medija, dron pronađen u nedjelju navečer u mjestu Polatycze otkriven je i praćen vojnim sustavima prije prelaska granice. Polsat neslužbeno piše da su Ukrajinci upozorili poljske kolege o nadolazećem dronu.

Okružno tužiteljstvo u Lublinu iznijelo je detalje incidenta na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Tik do granice, imao natpis na ćirilici

"Dron je pao 300 metara od graničnog prijelaza. Vjerojatno nije bio naoružan i imao je natpis na ćirilici", rekla je tužiteljica Agnieszka Kępka, glasnogovornica Okružnog tužiteljstva u Lublinu.

Polsat News doznaje da je u tijeku sastanak ministra unutarnjih poslova Marcina Kierwińskog i ministra obrane Władysława Kosiniaka-Kamysza u vezi s nedavnim incidentima.

Stručnjak: "Možemo očekivati još ovakvih incidenata"

Prema riječima dr. Jacka Rauba, analitičara Defence24.pl, možemo očekivati više incidenata ovog tipa iz Bjelorusije i Rusije. On smatra da oni padaju na “plodno tlo”.

"O tome razgovaramo, to izaziva emocije koje bjeloruska i ruska strana može iskoristiti", rekao je Raubo za Polsat News.

Treći incident u tri tjedna

Prvog rujna poljska Granična straža otkrila je ostatke nepoznatog letećeg objekta u blizini graničnog prijelaza Terespol te o tome obavijestila nadležne institucije i Okružno tužiteljstvo u Białoj Podlaski.

U subotu, 6. rujna, također se srušio neidentificirani objekt u selu Majdan Sielec u Lublinskom vojvodstvu. Prema navodima RMF FM-a, vjerojatno se radilo o dronu koji je nosio krijumčarenu robu, prenosi Ukrajinska pravda.

Ujutro 20. kolovoza prijavljeno je da je neidentificirani objekt pao i eksplodirao u Osinyju, također u Lublinskom vojvodstvu.

Poljske vlasti vjeruju da je poljski zračni prostor vrlo vjerojatno povrijedio ruski dron Gerbera s kineskim motorom.

