Novi poraz za Trumpa: Sud podržao milijunske odštete E. Jean Carroll

Američki savezni žalbeni sud u ponedjeljak je odbio poništiti presudu vrijednu 83,3 milijuna američkih dolara protiv predsjednika Donalda Trumpa zbog nanošenja štete ugledu novinarke E. Jean Carroll 2019. kada je zanijekao da ju je silovao.
Sud na Manhattanu nije prihvatio Trumpov argument da bi presudu iz siječnja 2024. trebalo poništiti jer ima pravo na predsjednički imunitet u tom slučaju.
Isti sud podržao je 13. lipnja Carrollinu odvojenu presudu vrijednu pet milijuna dolara protiv Trumpa iz svibnja 2023. zbog slične klevete i seksualnog napada.
Carroll (81), bivša kolumnistica časopisa Elle, optužila je Trumpa da ju je napao oko 1996. u garderobi robne kuće Bergdorf Goodman.
Trump je prvo to u lipnju 2019. zanijekao, kazavši novinarima da ona nije bila njegov tip i da je ona to izmislila kako bi prodala svoje memoare "What Do We Need Men For?".
To je ponovio u listopadu 2022. na svojoj društvenoj mreži Truth Social što je dovelo do presude od pet milijuna dolara premda porota nije utvrdila da ju je on zaista silovao. Presuda od 83,3 milijuna dolara uključuje 18,3 milijuna odštete za duševne boli i klevetu i 65 milijuna kaznene odštete.
Carroll je u lipnju objavila još jedne memoare pod nazivom "Not My Type: One Woman vs. a President" o svojoj pravnoj borbi protiv Trumpa.
