Međuobrok koji preporučuju liječnici i nutricionisti

N1 Hrvatska
07. ruj. 2025. 22:32
Pexels/Ilustracija

Stručnjaci preporučuju da međuobrok sadrži više od samih ugljikohidrata.

"Uvijek preporučujem da se izabere užina koja uključuje barem dvije različite skupine namirnica. To će međuobrok učiniti privlačnijim zahvaljujući različitim bojama i/ili teksturama, a ujedno će donijeti i raznovrsne hranjive tvari“, kaže nutricionistica Stacey Woodson za Eating Well.

Za bolje reguliranje šećera u krvi posebno je važno da međuobrok sadrži proteine i vlakna. Ako se prvo pojede hrana bogata proteinima, imat ćete koristi od sporijeg oslobađanja šećera u krvotok. Neke od namirnica bogatih proteinima uključuju orašaste plodove, grčki jogurt, sjemenke i sir, prenosi zadovoljna.rs.

Vlakna su još jedan važan nutrijent za održavanje ravnoteže razine šećera u krvi.

"Kada naš obrok sadrži vlakna, ona se vežu za glukozu, što dovodi do sporijeg otpuštanja šećera u krvotok“, objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Samantha DeVito. Vlakna se mogu unijeti kroz namirnice kao što su voće, povrće, orašasti plodovi, sjemenke i cjelovite žitarice.

Grčki jogurt s orašastim plodovima i bobičastim voćem

Grčki jogurt s orašastim plodovima i bobičastim voćem uravnotežen je međuobrok za stabilan šećer u krvi.

"Većina grčkih jogurta bogata je proteinima i sadrži malo ili nimalo dodanog šećera, dok orašasti plodovi osiguravaju zdrave masnoće i vlakna, što je odlično za ravnotežu šećera u krvi“, kaže Tambe.

Dodajte bobičasto voće za dodatna vlakna. Vlakna iz bobičastog voća također smanjuju nagli porast šećera nakon jela.

