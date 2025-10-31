Kaos u New Yorku: U 10 minuta potopljen grad, ima mrtvih

Obilne kiše pogodile su New York u četvrtak, usmrtivši dvije osobe u gradu, rekao je gradonačelnik Eric Adams, dok su popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile su na poplave u nekim područjima.
Mediji su izvijestili o poplavama i šteti, dok su dužnosnici gradskih zračnih luka JFK, LaGuardia i Newark rekli da su rasporedi letova poremećeni.
"Ova oluja oborila je rekorde oborina za 30. listopada", rekao je Adams na X-u, dodajući da je većina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala u 10 minuta.
Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday.— ABC News (@ABC) October 31, 2025
According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday. pic.twitter.com/1bB8WjsbNk
Meteorološke službe izvijestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu LaGuardia palo 5,31 centimetara, a na međunarodnoj zračnoj luci Newark Liberty u New Jerseyju 5,05 centimetara.
Nacionalna meteorološka služba također je izdala upozorenja na poplave na obali za dijelove Bronxa, Brooklyna i Queensa.
