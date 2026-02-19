Obrat uoči suđenja: Ostavio djevojku da se smrzne 45 metara od vrha? Njegove riječi na sudu šokirale

Prema optužnici, iskusni planinar navodno je podcijenio surove zimske uvjete i krenuo na uspon dva sata kasnije nego što je bilo planirano, bez odgovarajuće opreme za hitne situacije. Tužitelji ističu i da je znao da Kerstin nikada prije nije bila na alpskoj turi takve duljine, težine i nadmorske visine, ali je unatoč tomu odlučio nastaviti.