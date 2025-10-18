Očekuju se milijuni na prosvjedima protiv Trumpa diljem SAD-a

Dana Fisher, profesorica na Američkom sveučilištu u Washingtonu i autorica nekoliko knjiga o američkom aktivizmu, predvidjela je da bi u subotu mogao biti najveći odaziv na prosvjede u modernoj povijesti SAD-a. Očekuje da će sudjelovati preko tri milijuna ljudi, na temelju registracija i sudjelovanja u događajima u lipnju.