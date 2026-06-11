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Odbijena vam je viza i ne možete na Svjetsko prvenstvo u SAD? "Evo vam besplatni TV"
Argentinci kojima su odbijene vize za putovanje u Sjedinjene Američke Države kako bi uživo pratili Svjetsko nogometno prvenstvo barem će utakmice moći gledati na novim besplatnim televizorima.
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Naime, konglomerat Newsan iz te zemlje obećao je podijeliti televizore domaćeg brenda Noblex za prvih stotinu ljudi koji se do dana otvaranja prvenstva pojave ispred njegova ureda u Buenos Airesu s dokumentacijom koja potvrđuje da im je između siječnja i lipnja ove godine odbijena američka viza.
"Predajte nam odbijenu vizu i uzmite besplatan televizor", stajalo je u oglasu objavljenom na Instagramu, prenosi Reuters.
Jedan od sretnih dobitnika bio je Tomas Vageller, 24-godišnji profesionalni igrač videoigara.
"Tražio sam vizu jer svi mislimo da će ovo biti Messijevo posljednje Svjetsko prvenstvo", rekao je. "Jako sam tužan što ga neću moći gledati uživo, ali dobro, barem odlazim s poklonom."
U Argentini, trostrukom svjetskom prvaku, nogometna groznica neuobičajeno je prigušena svega nekoliko dana prije početka. Atmosfera je znatno manje užarena nego 2022., kada su mnogi smatrali da je to posljednja prilika Argentine da osvoji naslov pod vodstvom Lionela Messija.
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