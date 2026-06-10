Od Trumpa do ekologije: Što sve nije u redu sa Svjetskim nogometnim prvenstvom

Između ostalog, tijekom ždrijeba za Svjetsko prvenstvo uručio mu je „FIFA-inu nagradu za mir”. Ovo posebno osmišljeno priznanje bilo je praktički zamjena za to što Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir, za koju je on osobno smatrao da je najbolji kandidat. Infantino se našao i na pozornici s crvenom MAGA kapom na glavi prilikom predstavljanja Trumpovog Vijeća za mir.