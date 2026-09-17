Tusk diže uzbunu: Obavještajni podaci su jasni. Rusija sprema napade na nas

"Postoji stvaran rizik da bi dronovi ili druge vrste projektila mogli biti lansirani na teritorij jedne ili više zemalja NATO-a na istočnom krilu, a mogli bi čak prouzročiti i štetu, a službeni narativ bit će da je riječ o nesretnom slučaju i da nema razloga da itko razmatra bilo kakav odgovor NATO-a", kazao je Tusk.