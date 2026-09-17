UPOZORENJE POLJSKE
Tusk diže uzbunu: Obavještajni podaci su jasni. Rusija sprema napade na nas
Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da obavještajne procjene ukazuju na mogućnost ruskih hibridnih napada dronovima i drugim vrstama projektila na države koje podupiru Ukrajinu, među kojima je i Poljska.
Poljski premijer rekao je da su najnovije obavještajne procjene "vrlo dosljedne i uvjerljive" te da ukazuju na mogućnost ruskih hibridnih napada na države koje podržavaju Kijev.
"Postoji stvaran rizik da bi dronovi ili druge vrste projektila mogli biti lansirani na teritorij jedne ili više zemalja NATO-a na istočnom krilu, a mogli bi čak prouzročiti i štetu, a službeni narativ bit će da je riječ o nesretnom slučaju i da nema razloga da itko razmatra bilo kakav odgovor NATO-a", kazao je Tusk.
"Cilj će biti općenito oslabiti integritet NATO-a"
Prema njegovim riječima, cilj takvih incidenata bio bi oslabiti NATO i uvjeriti njegove članice da je članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora više teorijska nego praktična obveza.
"Cilj će biti općenito oslabiti integritet NATO-a i, prije svega, uvjeriti države članice da je članak 5 više teorijski nego praktičan – odnosno pretpostavka da nitko neće htjeti poginuti za Latviju ili Litvu, s obzirom na to da imamo posla s incidentima, a ne objavom rata", dodao je.
Tusk smatra da bi Rusija mogla pokušati organizirati više takvih incidenata i potom ih koristiti kao dokaz navodne nemoći NATO-a da odgovori jedinstveno. Moskva bi ih, prema toj procjeni, mogla prikazivati kao slučajne događaje kako bi oslabila spremnost Saveza na aktiviranje odgovarajućih odredbi Sjevernoatlantskog ugovora.
"Ništa ne upućuje na invaziju"
Istodobno, Tusk je naglasio da trenutačno nema pokazatelja da se priprema ruska invazija na Poljsku. Upozorio je, međutim, da bi Poljska mogla biti izložena provokacijama kakve dosad nije doživjela.
"Poljska će morati proći vrlo ozbiljan test, jer ćemo zasigurno biti meta provokacija i incidenata daleko opasnijih od onih s kojima smo se dosad suočavali."
Dodao je da Varšava na takve situacije mora biti spremna odgovoriti zajedno sa saveznicima.
"Stoga moramo položiti ovaj test – svi mi, i političari i nacija u cjelini. Zato ću apelirati na sve vas, bez iznimke, da kad god je riječ o sigurnosti naših granica, zračnom prostoru iznad Poljske ili sigurnosti naših domova, moramo govoriti jednim glasom, donositi zajedničke odluke, ne oklijevati ... Nacija će za to doista sve nas, bez iznimke, pozvati na odgovornost."
Tusk je također upozorio da dio europskih političkih snaga, kako je rekao, traži izgovor za izbjegavanje obveze obrane Poljske, Latvije i Litve u slučaju ugrožavanja njihove sigurnosti.
Upozorenje nakon novih incidenata
Tuskove izjave stižu u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti na poljsko-ukrajinskoj granici. Poljska je posljednjih dana pojačala zaštitu granične infrastrukture nakon ruskih napada na zapadu Ukrajine, u blizini poljske granice.
U četvrtak je, nakon ruskog napada na zapadnu Ukrajinu, Poljska podigla svoje vojne zrakoplove. Poljska vojska priopćila je da nije zabilježeno narušavanje poljskog zračnog prostora, dok su zračne luke u Rzeszówu i Lublinu privremeno bile zatvorene.
Tusk je i u nedjelju, nakon napada u blizini poljsko-ukrajinske granice, upozorio da bi nadolazeći tjedni i mjeseci mogli donijeti intenzivnije ruske aktivnosti te da se ne može isključiti prelijevanje eskalacije na poljski teritorij. Poljska vlada tada je poručila da je riječ o eskalaciji ruskih aktivnosti te da treba biti spreman na koordinirani odgovor sa saveznicima.
Tusk u svom govoru nije naveo koje je konkretno obavještajne službe imao na umu. Poljski dužnosnici i ranije su se nakon incidenata s dronovima, narušavanja zračnog prostora i sumnji na ruske sabotaže pozivali na podatke domaćih i savezničkih obavještajnih službi.
Poljski premijer sada poručuje da njegova zemlja mora računati na nove pritiske, ali i da bi odgovor na eventualne napade bio pitanje cijelog NATO-a, a ne samo Poljske.
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