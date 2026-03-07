Oglas

"The Bone"

FOTO / Ogromni američki bombarderi sletjeli u britansku bazu. Što znamo o njima?

N1 Info
07. ožu. 2026.
Three US Air Force B-1 Lancer bombers
Ogroman američki bombarder B-1 Lancer, poznat kao „The Bone“, koji može nositi 24 krstareće rakete, sletio je u Ujedinjeno Kraljevstvo u petak.

Načelnik Glavnog stožera obrane Richard Knighton rekao je da se lansiranje američkih bombardera, koji su tijekom noći stigli u bazu RAF Fairford, očekuje „u sljedećih nekoliko dana“, javlja Sky News.

Što je "The Bone"?

Veliki američki bombarder koji može nositi 24 krstareće rakete sletio je u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon što je američki ministar obrane upozorio na „pojačavanje“ napada na Iran.

A US Air Force B-1 Lancer bomber
B-1 Lancer, dug 146 stopa, ima raspon krila od 137 stopa, težak je 86 tona i najbrži je bombarder američkog ratnog zrakoplovstva, prema podacima tvrtke Boeing, s maksimalnom brzinom većom od 900 milja na sat.

„The Bone“ ima napredne radarske i GPS sustave za gađanje ciljeva, kao i elektroničke ometače, radarska upozorenja i sustav mamaca kako bi izbjegao otkrivanje neprijatelja.

B-1, koji je korišten u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku, ima četveročlanu posadu te može nositi do 34 tone oružja i opreme.

Za danas poslijepodne najavljeni su prosvjedi u RAF Fairfordu protiv bilo kakvog korištenja baze od strane američkih bombardera.

Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.

