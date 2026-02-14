Oglas

Oko 200.000 prosvjednika okupilo se protiv iranskog režima

Hina
14. velj. 2026. 15:27
Thilo Schmuelgen/REUTERS

Oko 200.000 ljudi okupilo se u subotu poslijepodne u Muenchenu kako bi prosvjedovali protiv iranskih vlasti, priopćila je policija glavnog grada Bavarske, gdje se održava Muenchenska sigurnosna konferencija (MSC) koja do nedjelje okuplja svjetske čelnike.

Prosvjednici su se mirno okupili na Theresienwieseu, prostranom trgu na zapadu grada, piše novinar AFP-a, kako bi zahtijevali pad Islamske Republike nakon krvavog gušenja širokog vala prosvjeda koji su počeli krajem prosinca.

Neki su mahali zastavama sa zelenim, bijelim i crvenim prugama s lavom i suncem na sredini, simbolom monarhije svrgnute 1979. godine.

Nevladine organizacije za ljudska prava izvještavaju da su u Iranu ubijene tisuće prosvjednika.

Skupovi koji pozivaju na međunarodno djelovanje protiv Teherana također su planirani za subotu u Torontu i Los Angelesu.

Tijekom govora na MSC-u u subotu ujutro, Reza Pahlavi, prognani sin svrgnutog šaha, pozvao je Donalda Trumpa da "pomogne" iranskom narodu, rekavši da je "vrijeme da se stane na kraj Islamskoj Republici".

"Zahtjev je to koji odjekuje još od krvoprolića mojih sunarodnjaka, koji od nas ne traže da reformiramo režim, već da im pomognemo da ga pokopaju", dodao je iranski oporbeni lider, koji živi u egzilu u New Yorku.

