"Ono što mogu garantirati jest da na razini Ministarstva zdravstva nije bilo nikakvih elemenata zataškavanja niti namjere da se to čini. Ovdje govorimo o kriminalnom činu, a oni koji su trebali biti izravno na terenu vezano uz smrt pacijenta tamo su i bili. Moj dolazak mogao bi otvoriti pitanje uključivanja u procese koji su se provodili. Zato sam naglasila da ću otići kada završi zdravstveno-inspekcijski nadzor", navela je.