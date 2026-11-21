"Zahtjevi obitelji legitimni"
Hrstić: Smrt pacijenta mogla se spriječiti. Prijedlog Kekin nije politička provokacija
Ministrica zdravstva Irena Hrstić za HRT govorila je o okolnostima smrti pacijenta u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, ozbiljnim propustima utvrđenima inspekcijskim nadzorom te odgovornosti za funkcioniranje ustanove. Istaknula je da se smrt pacijenta mogla spriječiti poštovanjem propisanih postupaka te odbacila mogućnost zataškavanja slučaja na razini Ministarstva zdravstva.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić pozdravila je odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o imenovanju četvero članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan.
Istaknula je da je time osigurana osnova za funkcioniranje tog tijela te najavila da će Vlada pravodobno imenovati svojeg predstavnika.
"Prijedlog Kekin nije politička provokacija"
Ministrica je odbacila tvrdnju zagrebačkog gradonačelnika da je njezin prijedlog o imenovanju Ivane Kekin u Upravno vijeće bolnice bio politička provokacija.
Istaknula je da je riječ o konstruktivnom prijedlogu utemeljenom na stručnim kompetencijama saborske zastupnice.
"Zanimljivo je da se svaki moj prijedlog za suradnju u posljednje vrijeme naziva političkom provokacijom. Ako govorimo o kompetencijama i iskustvu, ali i činjenici da je primarna struka Ivane Kekin psihijatrija, to nikako ne spada u političku provokaciju. Šteta je što se sve što predložim kao ministrica proglašava političkom provokacijom", poručila je Hrstić za HRT.
"Ministarstvo je postupilo pravovremeno"
Na pitanje je li trebala ranije otići u bolnicu Sveti Ivan, ministrica je ustvrdila da je Ministarstvo zdravstva pravodobno poduzelo sve potrebne korake.
Objasnila je da je svoj posjet namjerno odgodila do završetka zdravstveno-inspekcijskog nadzora kako se njezin dolazak ne bi mogao protumačiti kao uključivanje u postupke koji su bili u tijeku.
"Ono što mogu garantirati jest da na razini Ministarstva zdravstva nije bilo nikakvih elemenata zataškavanja niti namjere da se to čini. Ovdje govorimo o kriminalnom činu, a oni koji su trebali biti izravno na terenu vezano uz smrt pacijenta tamo su i bili. Moj dolazak mogao bi otvoriti pitanje uključivanja u procese koji su se provodili. Zato sam naglasila da ću otići kada završi zdravstveno-inspekcijski nadzor", navela je.
Propusti i odgovornost uprave bolnice
Govoreći o rezultatima inspekcijskog nadzora, Hrstić je upozorila na ozbiljne nepravilnosti u vođenju medicinske dokumentacije i postupanju prema pacijentima, uključujući primjenu mjera humanog sputavanja.
Naglasila je da odgovornost za funkcioniranje ustanove postoji na više razina, uključujući nadležni gradski ured.
"Nedopustivo je da postoje neadekvatni navodi u medicinskoj dokumentaciji, ali i neadekvatno praćenje te dokumentacije. Ako se tako radi sustavno, višegodišnje i kontinuirano, odgovornost je na samoj zdravstvenoj ustanovi, ali i na vertikali zdravstvene ustanove, odnosno Gradskom uredu za zdravstvo, koji je zadužen ne samo za financiranje nego i za nadziranje rada ustanove", istaknula je.
Zahtjevi obitelji su legitimni, na njih moramo odgovoriti
Ministrica se osvrnula i na zahtjeve obitelji Kristiana Josipa Periša, koja je pozvala građane na osam minuta šutnje na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.
Istaknula je da se velik dio njihovih zahtjeva odnosi na postupanje prema pacijentima i primjenu mjera humanog sputavanja. Potvrdila je i da je o toj problematici razgovarala s predstavnicima liječničke i sestrinske komore te stručnog društva, od kojeg očekuje preispitivanje postojećeg pravilnika.
"Obitelj još uvijek traži odgovore na mnoga neodgovorena pitanja i njihovi zahtjevi upravo su posljedica toga. Potpuno je legitimno postaviti zahtjeve, a jednako je tako odgovorno od nas da na njih odgovorimo. Očekujem od stručnog društva da revidira i sagleda postojeći pravilnik te utvrdi postoje li mogućnosti za poboljšanje postupanja. To je naš zadatak i to ćemo učiniti", poručila je.
"Smrt pacijenta mogla se spriječiti"
Ocijenila je da se smrt pacijenta u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan mogla spriječiti da su se poštovali propisani postupci.
Naglasila je da je zdravstveno-inspekcijski nadzor utvrdio nepravilnosti u primjeni mjera humanog sputavanja te upozorila na odgovornost svih koji su sudjelovali u postupanju prema pacijentu.
"Smrt pacijenta mogla se spriječiti postupanjem u skladu sa svim pravilnicima i postupnicima koji su jasno definirani. Odgovornosti su višestruke. Osobno smatram da je nečinjenje u ovom slučaju jednako važna odgovornost kao i postupanje protivno pravilniku. Istraga je u tijeku i sigurna sam da će se utvrditi neposredna i posredna odgovornost za ovaj slučaj", istaknula je Hrstić.
Nadležnost Ministarstva i nastavak rada bolnice
Na pitanje o odgovornosti Ministarstva zdravstva i zahtjevima za njezinom ostavkom, poručila je da je Ministarstvo ispunilo svoje obveze u uspostavi i nadzoru zdravstvenog sustava.
Naglasila je da su za nadzor kvalitete zdravstvene skrbi odgovorni uprava bolnice i nadležna gradska tijela.
Osvrnula se i na nedostatak zaposlenika, izrazivši uvjerenje da se nepravilnosti utvrđene inspekcijskim nadzorom mogu otkloniti uz pomoć Ministarstva.
"Ministarstvo nadzire sustav pružanja psihijatrijske djelatnosti u cijeloj Hrvatskoj, odnosno količinu i broj pruženih zdravstvenih usluga, dok je nadzor kvalitete na razini uprave bolnice, stručnog i upravnog vijeća. Sve aktivnosti iz rješenja zdravstvene inspekcije provedive su i kao Ministarstvo tu smo da pomognemo svim alatima koje imamo", pojašnjava.
"Ako postoji nedostatak djelatnika, iskazuju se potrebe i daju suglasnosti za zapošljavanje. Sve što je bilo iskazano kao potreba, Ministarstvo zdravstva je učinilo", poručila je.
Nedostatak kadrova i zaštita povjerenja pacijenata
Govoreći o kadrovskim problemima u psihijatriji, istaknula je da je Ministarstvo predvidjelo dodatne specijalizacije, osobito zbog opterećenosti dječje i adolescentne psihijatrije.
Apostrofirala je i da slučaj smrti pacijenta u bolnici Sveti Ivan ne smije dovesti do stigmatizacije zdravstvenih djelatnika ni narušavanja povjerenja pacijenata u sustav.
"Bolnica Sveti Ivan nije ustanova koja ima najveće opterećenje po zdravstvenom djelatniku. Moramo raditi na tome da destigmatiziramo struku, ali i da ne izazivamo strah među pacijentima. Ovaj grozomorni čin koji se dogodio nije sustavan način rada kod nas. Za neadekvatno postupanje ili nečinjenje odgovornost će se jasno utvrditi", istaknula je.
Hrstić o slučaju Zadravec
Osvrnuvši se na slučaj u KBC-u Sestre milosrdnice i najave mogućeg odlaska 19 radiologa, naglasila je važnost očuvanja kvalitete zdravstvene skrbi.
Izrazila je uvjerenje da će natječaj za čelnu poziciju na odjelu biti pravilno proveden te se složila sa stavom Hrvatske udruge bolničkih liječnika da treba učiniti sve kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga.
"Sigurna sam da će završetak natječaja biti ispravno proveden, a njegovim ishodom uvijek će biti zadovoljnih i nezadovoljnih. Najvažnije je da ustanova nastavi pružati zdravstvene usluge na jednakoj razini kvalitete kao i dosad. Vjerujem da će tako i biti, bez obzira na to kako slučaj završio", navela je.
Vlada kontinuirano povećava ulaganja u zdravstvo
U kontekstu financijskih izazova u zdravstvu, Hrstić je istaknula da je tijekom proteklog desetljeća u zdravstvenu infrastrukturu i obrazovanje djelatnika uloženo 3,5 milijardi eura.
Podsjetila je i na povećanje plaća te poboljšanje uvjeta rada zdravstvenih djelatnika 2024. godine, a kao jedan od aktualnih prioriteta izdvojila je jačanje primarne zdravstvene zaštite.
"Ako se svake godine povećava proračun za sustav zdravstva, onda to znači da Vlada itekako stoji uz zdravstveni sustav i ulaže u njega. Moj je zadatak osigurati da se dostupni javni novac ispravno koristi. Prepoznali smo povećano opterećenje primarne zdravstvene zaštite i ove godine povećali mogućnosti njezina financiranja", zaključila je.
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