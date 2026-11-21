US Central Command (CENTCOM) / AFP

Tanker koji je plovio prema izlazu iz Hormuškog tjesnaca pogođen je nepoznatim projektilom u stražnji dio broda, oko 11 nautičkih milja sjeverno od omanskoga grada Hasaba, priopćila je u subotu britanska organizacija za pomorsku trgovinu (UKMTO).

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UKMTO je kasnije izvijestio o još jednom incidentu u kojem je tanker pogođen nepoznatim projektilom u strojarnicu, 17 nautičkih milja istočno od Hasaba.

U incidentima nije bilo ozlijeđenih, dok razmjeri mogućeg onečišćenja okoliša još nisu poznati, priopćio je UKMTO.

Incidenti su uslijedili nakon sličnog napada na tanker u blizini Hasaba u petak, koji je izazvao požar na brodu, prema navodima britanske agencije za pomorsku sigurnost.

Hasab se nalazi na omanskom poluotoku Musandam, na ulazu u Hormuški tjesnac, strateški važan pomorski prolaz kojim je prije napada SAD-a i Izraela na Iran prolazilo gotovo petinu svjetskih zaliha sirove nafte.

Pomorski promet kroz tjesnac poremećen je nakon što je Iran, poslije izbijanja sukoba 28. veljače, poduzeo mjere za zatvaranje tog prolaza.