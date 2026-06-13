Unatoč izbornom porazu Orban ponovno izabran za čelnika Fidesza: "Nikad ne odustajem"

Nacionalist Orban (62) bio je nadahnuće desničarskim konzervativcima širom Europe i Sjedinjenih Država kao tvorac, kako je on to nazivao - "neliberalnog" modela demokracije. Nakon poraza Fidesza Orbanova politička budućnost dovedena je u pitanje, a suočio se i s pritiskom nekih bivših lojalista da se povuče iz politike, što je bila prva takva otvorena kritika otkako je došao na vlast 2010.