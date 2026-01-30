Oglas

nastavak suradnje

Orban se pohvalio: Dogovorio sam se s Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom

author
N1 Info
|
30. sij. 2026. 09:56
Viktor Orban
SAUL LOEB / AFP

Mađarski premijer rekao je danas da je postigao dogovor s Donaldom Trumpom, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoğanom

Oglas

U svom uobičajenom radijskom intervjuu petkom mađarski premijer Viktor Orbán govorio je o zamrzavanju cijena režija uvedenom zbog iznimno hladnog vremena te rekao da bi, da vlada nije intervenirala, troškovi jednog kućanstva znatno porasli — otprilike za 30 posto.

Na Kossuth Radiju izjavio je da je postigao dogovor s Donaldom Trumpom, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoğanom kako bi u Mađarsku i dalje stizao jeftin plin.

Prema riječima Orbana, ulog travanjskih izbora je očuvanje smanjenih cijena režija, koje, kako tvrdi, „Bruxelles želi uništiti“, a za koje je ruski plin neophodan, zbog čega Mađarska ima godinu i pol da „izigra“ uredbu Europske unije, prenosi Index.hu.

"Ukrajina slabi Europu"

Komentirao je i ukrajinski plan socijalne skrbi koji od Europe traži stotine milijardi eura.

'Ukrajina ne jača, već slabi Europu. Ukrajinu treba držati u međustanju', kazao je.

Teme
viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ