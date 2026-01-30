Orban se pohvalio: Dogovorio sam se s Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom

Mađarski premijer rekao je danas da je postigao dogovor s Donaldom Trumpom, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoğanom
U svom uobičajenom radijskom intervjuu petkom mađarski premijer Viktor Orbán govorio je o zamrzavanju cijena režija uvedenom zbog iznimno hladnog vremena te rekao da bi, da vlada nije intervenirala, troškovi jednog kućanstva znatno porasli — otprilike za 30 posto.
Na Kossuth Radiju izjavio je da je postigao dogovor s Donaldom Trumpom, Vladimirom Putinom i Recepom Tayyipom Erdoğanom kako bi u Mađarsku i dalje stizao jeftin plin.
Prema riječima Orbana, ulog travanjskih izbora je očuvanje smanjenih cijena režija, koje, kako tvrdi, „Bruxelles želi uništiti“, a za koje je ruski plin neophodan, zbog čega Mađarska ima godinu i pol da „izigra“ uredbu Europske unije, prenosi Index.hu.
"Ukrajina slabi Europu"
Komentirao je i ukrajinski plan socijalne skrbi koji od Europe traži stotine milijardi eura.
'Ukrajina ne jača, već slabi Europu. Ukrajinu treba držati u međustanju', kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
