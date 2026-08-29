Osam mjeseci nakon otmice predsjednika Madura, SAD dogovorio "povijesni sporazum" s Venezuelom

A to će, pak, omogućiti, dodala je, "znatan priljev ulaganja usmjerenih na obnovu i izgradnju strateške infrastrukture za razvoj naše industrije ugljikovodika". Rodríguez je ustvrdila kako sklapanjem ovog sporazuma Venezuela ulazi u "novu eru oporavka, rasta, sigurnosti proizvodnje i blagostanja za svoj narod".