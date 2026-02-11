Prvi puta nakon Madurove otmice, venezuelanska nafta izvozi se u - Izrael

Venezuela šalje svoju prvu pošiljku sirove nafte u Izrael nakon nekoliko godina, dok se izvoz te latinoameričke zemlje ponovno otvara nakon otmice njezina predsjednika Nicolása Madura u vojnom napadu SAD-a.
Pošiljka se transportira prema grupaciji Bazan, najvećem izraelskom prerađivaču sirove nafte, rekli su upućeni izvori, zamolivši da ostanu anonimni jer informacija nije javna, piše Bloomberg.
Početkom godine američke su snage otele Nicolása Madura, a administracija predsjednika Donalda Trumpa objavila je da će preuzeti prodaju venezuelanske nafte. Izrael ne objavljuje odakle nabavlja sirovu naftu, a tankeri su ponekad nestajali iz digitalnih sustava praćenja kada bi se približili izraelskim lukama.
Kada pošiljka stigne, to će biti prva takva isporuka od sredine 2020. godine, kada je Izrael preuzeo oko 470.000 barela, prema podacima tvrtke Kpler. Bazan, poznat i kao Oil Refineries Ltd, odbio je komentirati. Izraelsko ministarstvo energetike također je odbilo komentirati odakle zemlja nabavlja svoju sirovu naftu.
Ovaj dogovor najnoviji je znak kako je uklanjanje venezuelanskog predsjednika Madura s vlasti preusmjerilo tokove izvoza nafte te zemlje. Do tada je velik dio venezuelanske proizvodnje bio prodavan Kini. U posljednjih mjesec dana pošiljke su prodane kupcima u Indiji, Španjolskoj, Sjedinjenim Državama, a sada i Izraelu.
