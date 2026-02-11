Prvi puta nakon Madurove otmice, venezuelanska nafta izvozi se u - Izrael

Ovaj dogovor najnoviji je znak kako je uklanjanje venezuelanskog predsjednika Madura s vlasti preusmjerilo tokove izvoza nafte te zemlje. Do tada je velik dio venezuelanske proizvodnje bio prodavan Kini. U posljednjih mjesec dana pošiljke su prodane kupcima u Indiji, Španjolskoj, Sjedinjenim Državama, a sada i Izraelu.