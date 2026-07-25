Venezuela obavijestila UN o povlačenju iz Međunarodnog kaznenog suda

ICC je osnovan zbog procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i agresije, u slučaju kada države članice to ne žele ili ne mogu učiniti same. Isti je sud 2020.godine kazao da postoji osnovana sumnja da su pojedini venezuelanski dužnosnici, pripadnici oružnih snaga i provladini akteri počinili zločine protiv čovječnosti koji datiraju od 2017. ili ranije.