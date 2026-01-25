Otac skijao sa sinom pa poginuo u sudaru sa snowboarderom

Udar je bio iznimno snažan, a 41-godišnjak je zadobio teške ozljede glave te je preminuo na mjestu događaja. Dijete i snowboarder prošli su s lakšim ozljedama. Nakon pružene prve pomoći, oboje su helikopterom prevezeni u obližnje bolnice, piše Heute, a prenosi Dnevnik.hr.