Otac skijao sa sinom pa poginuo u sudaru sa snowboarderom

N1 Info
25. sij. 2026. 21:57
Udar je bio iznimno snažan, a 41-godišnjak je zadobio teške ozljede glave te je preminuo na mjestu događaja.

Tragična nesreća potresla je u subotu jedno skijalište u Švicarskoj, gdje je u sudaru na obroncima Melchsee-Frutta smrtno stradao otac obitelji.

Nesreća se dogodila oko 9:05 na skijalištu Erzegg. Prema dostupnim informacijama, 41-godišnji muškarac iz regije skijao je sa svojim šestogodišnjim djetetom kada je 29-godišnji snowboarder, prelazeći preko vrha staze, izgubio kontrolu i sudario se s njima.

Udar je bio iznimno snažan, a 41-godišnjak je zadobio teške ozljede glave te je preminuo na mjestu događaja. Dijete i snowboarder prošli su s lakšim ozljedama. Nakon pružene prve pomoći, oboje su helikopterom prevezeni u obližnje bolnice, piše Heute, a prenosi Dnevnik.hr.

Okolnosti ove tragične nesreće istražuju kantonalna policija Obwaldena i Ured javnog tužitelja, a u vezi s događajem pokrenut je kazneni postupak.

Nesreća Skijanje Švicarska

