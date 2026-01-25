Kako su maloljetnici oslijepili zbog lasera? "Nekada je dovoljna jedna milisekunda"

“Ovdje imamo oznake koje zapravo ljudi ni ne prepoznaju, različite oznake za različite svrhe. Dio tih oznaka se odnosi na sigurnost. Dio ovih proizvoda ima lažne oznake, a dio ima legalne, prave oznake, ali svrha nije za to što ljudi kupuju”, upozorava Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti te apelira na roditelje: “Moramo danas uvesti što je moguće više opreza kada kupujemo nešto. Često kupujemo nešto što može biti lažno, s lažnim oznakama, moramo se fokusirati na to otkud to dolazi. I kad kupujemo nešto djeci moramo povećati oprez - paziti što im dajemo jer u osnovi to može biti legalno na tržištu, ali opasno za djecu.”