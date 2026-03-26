Otkriveni detalji plana Trumpovog Odbora za mir

DAWOUD ABU ALKAS / REUTERS

Detalji plana koji je podnio glavni direktor Odbora za mir Nikolaj Mladenov za razoružanje Hamasa i drugih palestinskih skupina u Gazi viđeni su od strane Al Jazeere. Plan predviđa da se razoružanje – kao jedna od komponenti listopadskog primirja kojim je okončan izraelski genocidni rat u Gazi – provodi postupno kroz osmomjesečni, višefazni proces.

Proces bi podrazumijevao razoružanje u zamjenu za to da Izrael ispuni svoje obveze, uključujući dopuštanje ulaska građevinskog materijala u Gazu kako bi započela obnova enklave nakon razaranja od listopada 2023. Izrael bi također omogućio povećanje humanitarne pomoći, a plan predviđa i prijenos upravljanja palestinskim teritorijem na nacionalni odbor, saznaje Al Jazeera.

Mladenov je općenito spomenuo plan u govoru pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda u srijedu. Tada je rekao da je plan “predstavljen relevantnim naoružanim skupinama” koje su pozvane da prihvate okvir “bez odgađanja”.

„Razoružavanje ide paralelno s postupnim povlačenjem“, rekao je Mladenov.

Kontroverzna tema razoružanja

Razoružanje skupina u Gazi kontroverzna je tema, osobito jer je Izrael nastavio napadati enklavu tijekom primirja, ubivši stotine Palestinaca. Izrael također nije prestao ograničavati ulazak pomoći u Gazu, što je dovelo do rasta cijena, dok su mnogi i dalje raseljeni i ne mogu si priuštiti osnovne potrepštine.

Hamas je više puta odbio predati oružje dok god traje izraelska okupacija Gaze. Izraelske snage zadržavaju prisutnost u Gazi izvan tzv. “žute linije”, stvarajući de facto tampon-zonu kojoj se Palestinci ne mogu približiti bez rizika da budu upucani. Hamas je također izjavio da je razoružanje unutarnje palestinsko pitanje koje treba rješavati između frakcija, a ne nametati izvana.

Hamas i Izrael zasad se nisu službeno očitovali o detaljima Mladenovljevog plana. No palestinski stručnjaci ranije su za Al Jazeeru rekli da plan u praksi znači “političku predaju” Hamasa.

Odbor za mir, koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump nakon primirja koje je njegova administracija posredovala, preuzeo je nadzor nad upravljanjem Gazom.

Proces korak po korak

Mladenovljev plan funkcionira po principu postupnih faza, pri čemu se prelazak u sljedeću fazu događa tek kada obje strane ispune svoje obveze.

Prva faza, koja traje prva dva tjedna, predviđa potpuni prekid vojnih operacija Izraela i Hamasa te provedbu humanitarnih mjera na koje se Izrael obvezao primirjem. Predstavnicima palestinskog nacionalnog odbora – tehnokratskog tijela osnovanog nakon primirja s ciljem upravljanja Gazom – bilo bi dopušteno ući u Gazu kako bi preuzeli sigurnosne i administrativne odgovornosti.

Druga faza, između 16. i 60. dana, predstavlja ključni dio plana s početkom procesa razoružanja. Hamas i druge palestinske frakcije surađivale bi na uklanjanju teškog naoružanja, najprije iz područja pod izraelskom kontrolom, a zatim, prije 90. dana, i iz područja pod kontrolom Hamasa.

Hamas bi također morao uništiti svoju mrežu tunela prije 90. dana.

EYAD BABA / AFP

S druge strane, Izrael bi morao dopustiti izgradnju privremenih montažnih stambenih jedinica na lokacijama koje odobri palestinski nacionalni odbor.

Ako sve strane ispune obveze u prva tri mjeseca, prelazi se u sljedeću fazu u kojoj bi se izraelske snage postupno povukle na rubove Gaze, nakon što nadzorno tijelo utvrdi da su palestinske frakcije razoružane.

Sigurnosne snage odgovorne nacionalnom odboru imale bi zadatak prikupljanja oružja. Taj bi zadatak trebao biti dovršen do 251. dana, nakon čega bi se Izrael povukao iz Gaze, osim neodređenog sigurnosnog pojasa “dok Gaza ne bude osigurana … od mogućeg povratka bilo kakve terorističke prijetnje”.

U toj fazi bila bi dopuštena i potpuna obnova te ukidanje ograničenja na ulazak “materijala dvojne namjene”, poput betona, čelika, gnojiva i goriva, koje je Izrael strogo ograničavao, tvrdeći da se mogu koristiti u vojne svrhe, iako humanitarne organizacije naglašavaju njihovu važnost za civilni život.

Skepticizam

Plan bi, ako se provede, označio konačan kraj rata i gotovo dvadesetogodišnje vladavine Hamasa u Gazi.

No prepreke ostaju, uključujući pitanje je li Izrael doista spreman povući se iz Gaze, ispuniti obveze i ne sabotirati dogovor, kao što je to činio u prošlosti.

Hamas i druge palestinske frakcije izrazito su skeptične prema izraelskom poštivanju bilo kakvog sporazuma te prema ideji odricanja od oružja, koje smatraju ključnim dijelom palestinskog otpora.

Hamas bi također morao prepustiti svu kontrolu nad Gazom u skladu s načelom “jedna vlast, jedan zakon i jedno oružje” pod upravom palestinskog nacionalnog odbora.

Mladenov je to načelo spomenuo u UN-u, dodajući da “narod Gaze želi obnovu, a obnova zahtijeva razoružanje”.