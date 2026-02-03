Oglas

10 mjeseci čekanja

Ranjenik iz Gaze: "Gdje je Odbor za mir?", WHO izdao apel

N1 Info
N1 Info
|
03. velj. 2026. 17:30
gaza bolnica
Dawood NEMER / AFP

Shadi Soboh, 37-godišnji Palestinac ranjen tijekom izraelskog rata protiv Gaze, kaže da već 10 mjeseci čeka medicinsku evakuaciju iz enklave.

„Izgubio sam kosti, 12 centimetara, i glavna arterija mi je prerezana. Sve bolnice – bolnica Nasser, bolnica al-Shifa – i svi liječnici rekli su mi da mi je potrebna operacija presađivanja kosti u inozemstvu. Podnio sam zahtjev i obavio sve za transfer kako bih otišao van i obavio operaciju“, rekao je.

„Ovo je moj dokument za transfer. Napravljen je prije 10 mjeseci. Gdje je Odbor za mir? Gdje je svijet? Čekaju li da mi amputiraju nogu?“

WHO poziva na obnovu zdravstvenog sustava Gaze

"Ne samo da se granica Gaze s Egiptom mora u potpunosti otvoriti, već se moraju otvoriti i svi drugi „putovi za pacijente“", izjavio je za Al Jazeeru Tarik Jašarević, glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

„Znamo da su najučinkovitiji i troškovno najisplativiji putevi upućivanja preko Zapadne obale i Istočnog Jeruzalema, gdje postoje medicinske ustanove spremne primiti pacijente“, rekao je iz Ženeve u Švicarskoj.

„Tijekom cijelog rata pozivali smo na otvaranje svih prijelaza“, dodao je.

Evakuirano više od 10.000 ljudi od početka rata

Dok tisuće pacijenata u Gazi trebaju sigurnosne dozvole izraelskih vlasti kako bi napustili enklavu radi liječenja, zemlje diljem svijeta također moraju istupiti i prihvatiti ranjene i bolesne Palestince nakon više od dvije godine razaranja, rekao je Jašarević.

„Do sada smo tijekom rata evakuirali više od 10.000 ljudi, a većina njih otišla je u Egipat, a potom u Ujedinjene Arapske Emirate, Tursku i neke europske zemlje… Ono na što se sada zaista trebamo usredotočiti jest obnova zdravstvenog sustava unutar Gaze, kako se ne bismo toliko oslanjali na evakuacije.“

