alternativa UN-u

Netanyahu prihvatio Trumpov poziv u Odbor za mir

Hina
21. sij. 2026. 10:08
Trump i Netanyahu
JIM WATSON / AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži takozvanom Odboru za mir, objavio je njegov ured u srijedu o tijelu prvotno zamišljenom radi nadzora mira u Pojasu Gaze, no proširenom na svojevrsnu alternativu Ujedinjenim narodima.

Odbor je dio druge faze Trumpovog plana za Gazu, palestinsku enklavu potpuno razorenu u ratu između Izraela i Hamasa.  Plan predviđa trajni prekid rata i razoružanje Hamasa, koji to odbija. 

Prema najavama Bijele kuće, Trump bi povelju Odbora za mir trebao potpisati u srijedu u Davosu.

Diplomati koji su vidjeli povelju odbora rekli su za agenciju dpa da je to neskriveni izazov Ujedinjenim narodima koje je Trump više puta kritizirao kao nefunkcionalne. 

Čelnik SAD-a u Odbor za mir pozvao velik broj svjetskih čelnika, među ostalima ruskog predsjednika Vladimira Putina i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka

Netanyahu benjamin netanyahu donald trump mirovni plan za gazu odbor za mir

