Otrovna municija iz rata leži u Baltičkom moru: Njemačka je želi izvući prije nego što bude prekasno

Vlakovi iz cijele Njemačke slani su na obalu 1946. godine, a ribari su angažirani da odvezu materijal na određena odlagališta u Baltičkom i Sjevernom moru. No često su bacali streljivo i na drugim mjestima u ocean, a jaka morska strujanja, osobito u Sjevernom moru, raznijela su oružje po čitavom morskom dnu.