Trump kaže da je SAD "vratio" Grenland Danskoj. Je li to točno?

Nakon odobrenja Povelje Ujedinjenih naroda 1945. godine — osnivačkog dokumenta te organizacije i temelja velikog dijela međunarodnog prava — Danska je ustavnim amandmanom uključila Grenland u svoj državni poredak i 1953. mu dala zastupljenost u danskom parlamentu. Danska je obavijestila Ujedinjene narode da je svaki kolonijalni status okončan, a Opća skupština UN-a prihvatila je tu promjenu u studenome 1954. godine. Sjedinjene Države glasale su za prihvaćanje novog statusa.