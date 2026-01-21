Trump kaže da je SAD "vratio" Grenland Danskoj. Je li to točno?

Prepričavajući povijest odnosa Sjedinjenih Država s Grenlandom i Danskom, Trump je rekao da su nakon Drugog svjetskog rata „vratili Grenland Danskoj“.
To je obmanjujuće. Stručnjaci ističu da je status Grenlanda kao dijela Danske čvrsto utvrđen već više od jednog stoljeća. Budući da Sjedinjene Države nikada nisu posjedovale Grenland, nisu ga mogle ni „vratiti“, piše Politifact.
Danska kolonizacija Grenlanda seže u 1720-e godine. Godine 1933. međunarodni sud riješio je teritorijalni spor između Danske i Norveške, presudivši da je od srpnja 1931. Danska „posjedovala valjan naslov suvereniteta nad cijelim Grenlandom“.
Donald Trump djelomično ima pravo kada navodi da su 1940. godine, nakon što je Njemačka napala Dansku, Sjedinjene Države preuzele odgovornost za obranu Grenlanda i uspostavile vojnu prisutnost na otoku, koja postoji i danas, iako u znatno smanjenom opsegu.
Nakon odobrenja Povelje Ujedinjenih naroda 1945. godine — osnivačkog dokumenta te organizacije i temelja velikog dijela međunarodnog prava — Danska je ustavnim amandmanom uključila Grenland u svoj državni poredak i 1953. mu dala zastupljenost u danskom parlamentu. Danska je obavijestila Ujedinjene narode da je svaki kolonijalni status okončan, a Opća skupština UN-a prihvatila je tu promjenu u studenome 1954. godine. Sjedinjene Države glasale su za prihvaćanje novog statusa.
Od tada se Grenland postupno, ali dosljedno, kreće prema sve većoj autonomiji.
Grenlandski politički aktivisti izborili su i ostvarili pravo na samoupravu 1979. godine, čime je uspostavljen njegov parlament. Danas je Grenland sastavni dio unutar suverene države Danske, s dva izabrana predstavnika u danskom parlamentu.
