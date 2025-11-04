bundeswehr u litvi
„Ovdje NATO stoji. Ni koraka dalje": Kako Njemačka sudjeluje u obrani istočnog krila
Brigadni general Christoph Huber postavlja njemačku oklopnu brigadu u Litvu — radi odvraćanja od Rusije, kako ne bi došlo do rata. Brigada ima najveći prioritet u Bundeswehru, izravno na istočnom krilu NATO-a.
U modernoj uredskoj zgradi u Vilniusu, tik do litvanskih startupa, general Christoph Huber žurno gradi njemačku oklopnu brigadu 45 „Litva“ — od 2027. trebala bi braniti istočno krilo NATO-a. Nijedna država od ujedinjenja Njemačke ranije nije stacionirala tako velik pukovnički sastav kopnene vojske koji samostalno može voditi operacije u inozemstvu.
Može li ambiciozni plan uspjeti, s obzirom na probleme Bundeswehra s kadrovima i opremom?
"Ono što su žene i muškarci ostvarili na ovom golemom projektu, ispunjava me ponosom — i činjenica da se više ne bavimo samo poslom izgradnje nego ponajviše vojnim zanatom, prije svega zasluga je mojih časnica i vojnika. Krajem 2027. imat ćemo na terenu u potpunosti ratno spremnu Oklopnu brigadu 45 „Litva“, rekao je Huber za Welt.
In February 2026, the Multinational Battlegroup Lithuania will be integrated into the 45th Armoured Brigade, giving the brigade in Lithuania its first fully operational combat unit. 1/2 pic.twitter.com/23eTaQGIOM— Germany at NATO (@GermanyNATO) October 23, 2025
Kada će brigada biti operativna?
"Do kraja godine uspostavit ćemo sposobnost zapovijedanja za brigadni stožer. Dakle na kraju krajeva staviti me u poziciju da mogu voditi borbu povezanih rodova teške mehanizirane brigade kopnene vojske. To je preduvjet za sljedeći korak: u veljači 2026. multinacionalna Battlegroup Litva NATO-a, koja je sada dio litvanske brigade Iron Wolf, bit će podređena Oklopnoj brigadi 45.
Istodobno pod zapovjedništvo brigade dolazi Pukovnija oklopnih motoriziranih pješačkih snaga (Panzergrenadierbataillon) 122 iz Oberviechtacha u Bavarskoj i Oklopni bataljun (Panzerbataillon) 203 iz Augustdorfa u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.
"2026. oba bataljuna premjestit će se u Litvu radi dviju velikih serija vježbi. Pod zapovjedništvom 10. oklopne divizije i u suradnji s našim NATO saveznicima stvaramo odvraćanje i možemo reći: ovdje stoji NATO. Do ovog mjesta — i niti korak dalje", govori general brigadir.
Incredible aesthetics: the Bundeswehr releases a stunning video about the 45th Tank Brigade stationed in Lithuania— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025
The unit’s emblem features the Gediminas Tower and the Hohenstaufen lion — a symbolic blend of German and Lithuanian heritage. pic.twitter.com/cvqYmUEdL9
A nakon 2026.?
"Sve to je preduvjet za daljnji rast brigade do kraja 2027. Veliki skok bit će trajno premještanje postrojbi 122 i 203 u Litvu, s borbenim tenkovima Leopard i pješačkim oklopnim vozilima Puma.
Uz to će biti formirane i druge jedinice poput topničkog bataljuna s samohodnim haubicama PzH 2000 i logističkog bataljuna, koje će biti stalno stacionirane u svojoj novoj vojnoj domovini Litvi", rekao je Huber.
Today the (2nd known in this war) Ukrainian PzH 2000 was targeted.— WarVehicleTracker🇵🇱 ☧ (@WarVehicle) January 30, 2024
It seems that the SPG, of which Ukraine received 14, had a Cage and Camo Netting on.
HOWEVER, the Lancet targeting the PzH was equipped with the new LiDAR warhead which detonated to early making a pen impossible pic.twitter.com/dBZqkCHksS
U Ukrajini vidimo revoluciju ratovanja — gotovo fiksnu frontu, ali masivni zračni napadi, prvenstveno dronovima. Nisu li u dronovskom ratu jedinice poput vaše prve mete?
"Za nas vojnike važno je biti toliko pripremljen da u budućem ratu možemo pobijediti. Ne u ratu prošlosti, niti nužno samo u ratu kakav sada vidimo u Ukrajini. Moramo predvidjeti što bi nas očekivalo pri obrani NATO-a zbog ruskog napada. To je presudno za nas.
Važno je imati pravi miks sposobnosti. S jedne strane ono što već imamo: naši oklopni teški sastavi, grenadiri, pješaštvo, a prije svega topništvo, kako bismo postigli vatrenu nadmoć pri mogućem ruskom napadu. Te snage omogućuju nam klasičnu obranu prostora. Uz to trebamo nove sposobnosti — koje zapravo više i nisu tako nove", rekao je Huber.
WAMS: Dakle, pouke iz Ukrajine?
Je li ratni obrazac s masivnim korištenjem dronova, koji vidimo u Ukrajini, revolucija ili evolucija?
"Mislim da je ovo drugo. Vrlo je važno osigurati našu sposobnost preživljavanja i izdržljivosti protiv neprijateljskih zrakoplova i prije svega jata dronova te time našu sposobnost pobjede. Tu njemačka vojska uvodi sredstva koja to omogućuju, primjerice Skyranger — mobilni protuzračni sustav koji treba štititi kopnene snage ili konvoje", rekao je general.
‼️‼️🇺🇦 Rheinmetall will supply Ukraine with Skyranger 35 air-defense systems mounted on Leopard 1 tanks. The deal, worth hundreds of millions of euros, is funded by an EU member state using profits from frozen Russian assets a first-of-its-kind move. The system can destroy… pic.twitter.com/kEnCzXlvoa— The War Action (@TheWarAction) October 11, 2025
Potreban je 360-stupanjski zaštitni štit protiv zračnih prijetnji kako bi veliki kopneni sastav mogao nastaviti djelovati. U NATO-u ulažemo velike napore da to postignemo. To je pasivna zaštita. Potrebna nam je i aktivna zaštita — dakle izviđački dronovi svih veličina.
Naši današnji dometi izviđanja, čak i onih snaga koje su mi podređene, nisu usporedivi s prijašnjima. Trebamo i borbene dronove koji mogu uništavati neprijateljske sustave, inteligentne dronove, loitering ammunition (takozvani kamikaze-dron — može čekati nad ciljem prije napada, nap. urednika).
Spremnost za rat budućnosti
WAMS: Nedavno su dronovi bili predmet otpora u njemačkim debatama, a sada čak želite i kamikaze-dronove koji sami pronalaze cilj i kod napada se uništavaju?
"Želimo li biti pobjednički sposobni? Tada trebamo ono što je danas vojna realnost. Nakon završene testne faze, Oklopnoj brigadi 45 „Litva“ prioritetno će biti dodijeljene te nove sposobnosti. Da bismo bili spremni za rat budućnosti, vidjet ćemo i promjene u našim strukturama.
Nove tehnologije povlače za sobom nove strukture, i u njemačkim oružanim snagama i u NATO-u", zaključio je.
