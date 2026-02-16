Ovo je posljednji video velikog Roberta Duvalla, snimljen samo nekoliko mjeseci prije smrti

Screenshot (Facebook)

Samo nekoliko mjeseci prije nego što nas je zauvijek napustio u 95. godini, legendarni glumac Robert Duvall podijelio je dirljivu, a danas posebno emotivnu poruku sa svojim obožavateljima

Robert Duvall obratio se svojim pratiteljima putem Facebooka u studenom prošle godine, povodom američkog Dana zahvalnosti, ne sluteći da će to biti jedna od njegovih posljednjih javnih poruka, piše tportal.

"Svim mojim obožavateljima želim sretan, sretan Dan zahvalnosti i sjajnu godinu koja dolazi", rekao je glumac poznat po kultnim ulogama u 'Kumu' i 'Apokalipsi danas' u kratkom isječku, dodavši na kraju s osmijehom: "Bog vas blagoslovio".

Njegova supruga Luciana Duvall, s kojom je bio u braku više od 20 godina, potvrdila je da je holivudska legenda preminula u nedjelju.