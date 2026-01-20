Ovo su najjače vojske svijeta, Hrvatska potonula za devet mjesta

Global Firepower, internetski servis koji svake godine rangira vojne snage zemalja svijeta, objavio je listu za 2025. godinu.
Koristeći 60 čimbenika za određivanje indeksa vojne moći svake države – od broja stanovnika, aktivnog vojnog osoblja, opreme, proračuna, resursa, geografije do logistike – Global Firepower procjenjuje koje nacije imaju najjače oružane snage.
Rangiranje se temelji na rezultatu PowerIndex (PwrIndx), pri čemu niža vrijednost označava veću vojnu snagu.
Prvih šest zemalja na vrhu liste za 2025. godinu nije se promijenilo u odnosu na 2024.
To su:
- SAD
- Rusija
- Kina
- Indija
- Južna Koreja
- Ujedinjeno Kraljevstvo
Na 7. mjesto umjesto Japana došla je Francuska (prošle godine bila je 11.).
Japan je na 8. mjestu, a slijede Turska i Italija.
Pakistan je 2024. bio na devetom mjestu, a sada je na 12., dok se ispred njega nalazi Brazil.
Napredovala je Njemačka s 19. na 14. mjesto, Izrael sa 17. na 15., dok je Iran pao za dvije pozicije i sada je odmah ispod Izraela.
Niže se pomaknula i Ukrajina, s 18. na 20. mjesto.
Zemlje regije - skok Albanije
Kada je riječ o zemljama u okruženju – Rumunjska je na 51. mjestu, Mađarska na 55. (obje su niže rangirane nego 2024.), dok se Bugarska nije pomaknula s 62. pozicije.
Ispod Bugarske nalazi se Srbija na 63. mjestu. Godine 2024. bila je na 56. mjestu.
Hrvatska je na 74. poziciji (prethodno 66.).
Veliki „skok” ostvarila je Albanija – s 90. mjesta u 2024. na 78. u 2025.
Slovenija je na 96. mjestu, Sjeverna Makedonija na 112., Crna Gora na 127., a Bosna i Hercegovina na 132.
Kosovo je pri samom dnu ljestvice, na 141. poziciji od ukupno 145 analiziranih zemalja.
Cijelu listu možete pogledati na ovom linku.
