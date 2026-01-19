Vratimo se na primjer Kanade i poteze premijera Marka Carneyja, koji je nedavno bio u Kini. Poruka je jasna: s Kinom se može razgovarati jer je stabilna i predvidiva. Iz njega govori i centralni bankar koji zna koliko su stabilnost i predvidivost važne, ali poruka je politički vrlo eksplicitna. Carney je još u studenome prošle godine, ako se ne varam, krenuo s kampanjom: Kanada je predugo preintenzivno naslonjena na SAD. Moramo se odmaknuti. Sjajno je to tržište, najbogatije na svijetu – ali svaki put kad se njima dogodi nešto loše, povuku i nas dolje. Moramo se okrenuti drugim dijelovima svijeta. Može li Kanada – iako neusporediva sa SAD-om vojno i politički – biti svjetionik i saveznik Europi u pokušaju izgradnje novih odnosa, uključujući i suradnju s Kinom?