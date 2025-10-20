Ovo su najpoznatije pljačke muzeja u povijesti

AFP / MARTIN BUREAU

Lopovi su ukrali devet komada vrijednog nakita Napoleonove kolekcije iz Louvrea, no to nije prva uspješna krađa u tom najposjećenijem muzeju na svijetu. Niti je prva uspješna pljačka tako vrijednih predmeta iz nekog od svjetskih muzeja.

Smjela krađa dogodila se dok su turisti bili u Galeriji Apolon, gdje je izložen dio francuskih krunskih dragulja.

Krađa, koja se dogodila otprilike pola sata nakon otvaranja muzeja, dok su posjetitelji već bili unutra, jedna je od najpoznatijih muzejskih pljački u novije vrijeme.

AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Događa se u trenutku kada osoblje upozorava da prenapučenost i manjak radnika ozbiljno opterećuju sigurnost najpoznatijeg francuskog muzeja, prenosi Euronews.

Louvre ima dugu povijest krađa i pokušaja pljački. Zapravo, jedna od najpoznatijih muzejskih krađa u povijesti dogodila se u tom muzeju prije više od stotinu godina.

Mona Lisa Leonarda da Vincija - Louvre, 1911.

Leonardova Mona Lisa nedvojbeno je jedno od najpoznatijih umjetničkih djela na svijetu i danas glavna atrakcija Louvrea.

No prije krađe nije bila poznata široj javnosti izvan umjetničkih krugova. Godine 1911. bivši zaposlenik muzeja Vincenzo Peruggia sakrio se unutar muzeja i iznio sliku ispod kaputa.

Nakon što je Louvre objavio vijest o krađi, novine diljem svijeta pisale su o nestalom remek-djelu.

Slika je pronađena dvije godine kasnije u Firenci, nakon što ju je Peruggia pokušao prodati. Taj je događaj Mona Lisu učinio najpoznatijim umjetničkim djelom na svijetu.

Rembrandtov Jacob de Gheyn III – Dulwich Picture Gallery, 1966., 1973., 1981. i 1983.

U jednome od najneobičnijih slučajeva krađe umjetnina, Rembrandtov portret Jacob de Gheyn III postao je najčešće ukradeno veliko djelo moderne povijesti, prema Guinnessovoj knjizi rekorda.

Prvi put je ukraden iz Dulwich Picture Gallery u Londonu 1966., zajedno s još dvama djelima, a potom ponovno 1973., 1981. i 1983. Portret je nakon svake krađe pronađen i danas je ponovno izložen u muzeju.

AFP / STAN HONDA

Inače, najviše puta ukradeno umjetničko djelo svih vremena ipak je Gentski oltar (Obožavanje mističnog jaganjca) Jana van Eycka. Djelo je sedam puta bilo ukradeno, opljačkali su ga Napoleonovi vojnici 1794., a kasnije i nacisti tijekom Drugog svjetskog rata.

Krađa iz muzeja Isabella Stewart Gardner - Boston, 1990.

To se smatra najvećom krađom umjetnina u povijesti SAD-a, a 35 godina kasnije krađa 13 djela iz bostonskog muzeja Isabella Stewart Gardner i dalje je nerazjašnjena.

U ranim jutarnjim satima 18. ožujka 1990. dvojica muškaraca prerušena u bostonske policajce ušla su u muzej tvrdeći da odgovaraju na poziv.

Savladali su dvojicu zaštitara, zavezali ih ljepljivom trakom i više od sat vremena krali 13 umjetničkih djela, među kojima su bila remek-djela Rembrandta, Vermeera, Degasa i Maneta.

Vermeerov Koncert, jedno od najvrjednijih ukradenih djela, prema procjenama je vrijedilo i do pola milijarde dolara u tom trenutku.

Neka su djela, uključujući Rembrandtovu Oluju na Galilejskom jezeru, izrezana iz okvira. Ti okviri i danas vise prazni u muzeju.

Krađe u muzeju Van Gogh - Amsterdam, 1991. i 2002.

Dvije su slike ukradene 2002. kada su lopovi pomoću ljestava i čekića provalili u amsterdamski muzej Van Gogha.

Slike su kasnije pronašli talijanski istražitelji, a bile su skrivene kod napuljske mafije. Nakon 14 godina, 2016., vraćene su u muzej.

Muzej Van Gogh bio je opljačkan i 1991., kada je ukradeno 20 slika vrijednih više od 400 milijuna eura, uključujući poznate Jedače krumpira.

Ubrzo nakon toga slike su pronađene u napuštenom automobilu nedaleko od muzeja.

Nakit iz 18. stoljeća, Zeleni svod - Dresden, 2019.

Lopovi su provalili u Zeleni svod u Dresdenu, jedan od najstarijih muzeja na svijetu te razbili vitrine i odnijeli kraljevski nakit ukrašen dijamantima, vrijedan stotine milijuna eura.

Službenici su izvijestili da su lopovi pobjegli s trima neprocjenjivim setovima nakita iz 18. stoljeća koji je nemoguće prodati na otvorenom tržištu.

Dio plijena kasnije je pronađen. Petorica muškaraca osuđena su, dok je šesti oslobođen optužbi.