FOTO / Zatvoren najpoznatiji muzej na svijetu: Policija otkrila prve detalje "filmske pljačke"

Dragulje "neprocjenjive vrijednosti" ukrali su iz pariškog Louvrea počinitelji koji su pobjegli s mjesta događaja, a najposjećeniji muzej na svijetu objavio je da će danas ostati zatvoren zbog "izvanrednih razloga", prema više izvora.
Incident se dogodio između 9:30 i 9:40 sati, kada su počinitelji ušli u muzej smješten u srcu francuske prijestolnice i ukrali nekoliko umjetničkih predmeta i pobjegli, doznaje AFP od izvora bliskog slučaju.
Njihov je plijen bio "neprocjenjive vrijednosti", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
Francuskim medijima je rekao da su lopovi, njih "trojica ili četvorica", izveli operaciju za "sedam minuta".
Ušli su u Muzej koristeći ljestve kako bi ušli direktno u Apolonovu galeriju, gdje su se usredotočili na dvije vitrine, rekao je ministar.
Otvorena je istraga zbog organizirane krađe i planiranja počinjenja zločina, a istraga je povjerena "brigadi za suzbijanje banditizma (BRB) odjela za kriminalističke istrage, uz podršku Središnjeg ureda za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC)", rekli su iz pariškog tužiteljstva za AFP, dodajući da se točna šteta "trenutačno procjenjuje".
Fokus istrage je na jugoistočnom kutu zgrade s pogledom na rijeku Seinu.
Vidljive su velike, izvlačive ljestve, kakve se na primjer mogu vidjeti na vatrogasnom vozilu.
Postavljene su na mehanizirano dizalo, vrstu koja se koristi po cijelom Parizu za dostavu namještaja u stanove na gornjim katovima.
Vrh ljestava dodiruje balkon i čini se da su tako trojica lopova pristupila jednom od gornjih katova, piše BBC.
Male motorne pile
Bili su naoružani malim motornim pilama, prema policijskom izvoru. Nakon njihovog bijega pronađen je i skuter.
Francuska ministrica kulture Rachida Dati isprva je na X-u objavila da se dogodila "pljačka" ujutro prilikom otvaranja Louvrea, muzeja u kojem se nalazi poznata slika Leonarda da Vincija, Mona Lisa.
"Pljačka se dogodila jutros tijekom otvaranja muzeja Louvre. Nema izvješća o ozlijeđenima. Nalazim se na mjestu događaja uz osoblje muzeja i policiju. Istraga je u tijeku", napisala je ministrica, kojoj se na mjestu događaja pridružio i ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
Muzej je zasad odbio komentirati slučaj na zahtjev AFP-a.
Louvre, koji je 2024. godine primio gotovo devet milijuna posjetitelja, od kojih je 80 posto bilo stranaca, objavio je na X-u da će danas ostati "zatvoren zbog izvanrednih razloga", a poruka i na engleskom jeziku stoji na web stranici muzeja.
Nekoliko francuskih muzeja nedavno se našlo na meti provalnika, što je dovelo u pitanje njihove sigurnosne i nadzorne sustave.
Sredinom rujna, primjerci prirodnog zlata ukradeni su u provali u Nacionalni prirodoslovni muzej u Parizu, koji je rekao da je to "neprocjenjiv gubitak" za istraživanje i baštinu, a šteta je procijenjena na približno 600.000 eura.
Također u rujnu provaljeno je u muzej u Limogesu u središnjoj Francuskoj, vodeći muzej porculana, a šteta se procjenjuje na 6,5 milijuna eura.
