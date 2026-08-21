Pad prometa kroz Hormuz: U četvrtak prošlo upola manje brodova, među njima nijedan supertanker

ATTA KENARE/AFP

U četvrtak je kroz Hormuški tjesnac prošlo sedam brodova koji prevoze sirovine, što je upola manje nego prethodnog dana, podaci su servisa za praćenje brodova Kpler, koji zrcale zabrinutost za sigurnost pomorskog prometa na Bliskom istoku, dok pregovori o miru između SAD-a i Irana i dalje stoje u mjestu.

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Od ukupnog broja, četiri su broda ušla u taj plovni put, a tri su iz njega izašla, dok se njime prije početka rata u veljači odvijala gotovo petina svjetskog transporta sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, piše Reuters.

Među tih sedam plovila nije bilo supertankera za sirovu naftu ni tankera za ukapljeni prirodni plin.

Ipak, podaci pokazuju da je jedan vrlo veliki tanker za plin, koji je prevozio propan i butan, prošao kroz Hormuz iranskom rutom. I promet kroz tjesnac Bab el-Mandeb u četvrtak je usporio u odnosu na prethodna dva dana.

Ukupno 23 broda koja prevoze sirovine prošla su kroz Bab el-Mandeb, u usporedbi s 34 broda svakog od prethodna dva dana, također prema podacima tvrtke Kpler, pri čemu je 16 brodova ušlo u tjesnac, a sedam ga je napustilo.

Među tih sedam brodova koji su izašli iz tjesnaca bila su dva tankera koja su prevozila sirovu naftu namijenjenu Vijetnamu, odnosno Indiji.

U četvrtak kroz Bab el-Mandeb nisu prošli supertankeri za sirovu naftu ni tankeri za ukapljeni prirodni plin.