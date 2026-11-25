Pomilovanje pod upitnikom
Vučić pomilovao vozača koji je pregazio studenticu, ali za pogrešno kazneno djelo?
Apelacijski sud u Beogradu vratio je na ponovno odlučivanje slučaj Marka Pavlovića, optuženog za pokušaj teškog ubojstva studentice Sonje Ponjavić automobilom.
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Pavlović je ranije pušten iz pritvora na temelju pomilovanja koje je potpisao tadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, no sada se pojavio ozbiljan pravni problem – u odluci o pomilovanju naveden je drukčiji oblik kaznenog djela od onoga za koji ga tereti tužiteljstvo.
Sporna pravna kvalifikacija
Naime, optužnica Pavlovića tereti za pokušaj teškog ubojstva počinjenog pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. S druge strane, u obrazloženju odluke o pomilovanju navodi se pokušaj teškog ubojstva s namjerom da se usmrti više osoba. Upravo zbog te razlike u pravnoj kvalifikaciji postalo je upitno odnosi li se predsjedničko pomilovanje uopće na djelo iz optužnice, piše FoNet.
Podsjetimo, Pavlović je automobilom udario studenticu Sonju Ponjavić dok je s kolegama odavala počast žrtvama tragičnog pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, zbog čega je tužiteljstvo protiv njega podignulo optužnicu za pokušaj teškog ubojstva.
Vraćeno na ponovno odlučivanje
Apelacijski sud u svojoj odluci nije poništio samo pomilovanje, ali je zaključio kako niži, Viši sud nije dovoljno detaljno provjerio pokriva li ono doista kazneno djelo navedeno u optužnici, niti je izvršio uvid u cjelokupnu dokumentaciju o postupku pomilovanja.
Zbog tih propusta ukinuto je rješenje o ukidanju pritvora te je Višem sudu naloženo da o svemu ponovno odluči.
Odvjetnica ozlijeđene studentice smatra da se pomilovanje zbog pogrešno navedene pravne kvalifikacije ne može primijeniti na djelo za koje je Pavlović optužen. Ipak, Apelacijski sud o tome još nije donio konačan stav, već je odluku prepustio prvostupanjskom sudu nakon detaljne provjere spisa.
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