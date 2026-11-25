Naime, optužnica Pavlovića tereti za pokušaj teškog ubojstva počinjenog pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. S druge strane, u obrazloženju odluke o pomilovanju navodi se pokušaj teškog ubojstva s namjerom da se usmrti više osoba. Upravo zbog te razlike u pravnoj kvalifikaciji postalo je upitno odnosi li se predsjedničko pomilovanje uopće na djelo iz optužnice, piše FoNet.