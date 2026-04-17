Marwan Barghouti
'Palestinski Mandela' trpi eskalaciju zlostavljanja u izraelskom zatvoru. Čuvari na njega puštaju pse
Zatvoreni palestinski vođa Marwan Barghouti suočen je s neposrednim rizikom u izraelskim zatvorima, gdje je u posljednja tri tjedna napadnut tri puta, uključujući i jedan napad prošlog mjeseca kada su zatvorski čuvari pustili psa na 66-godišnjaka, rekao je njegov odvjetnik.
Marwana Barghoutija se često naziva palestinskim Nelsonom Mandelom. Poštuju ga inače suprotstavljene palestinske frakcije, ima široku potporu među Palestincima na okupiranim teritorijima, prije pritvaranja je više puta komunicirao s izraelskim dužnosnicima te je dugo podržavao rješenje s dvije države, piše The Guardian.
U srijedu, na 24. godišnjicu njegova zatočenja, međunarodne poznate osobe poput Cate Blanchett, Bryana Adamsa i Dona Cheadlea pridružile su se zahtjevu za njegovo oslobađanje, koji već podupiru stotine kulturnih djelatnika i bivših svjetskih čelnika.
Njegov odvjetnik Ben Marmarelli izjavio je nakon posjeta zatvoru, tijekom kojeg je Barghouti iznio detalje najnovijih napada, da palestinski vođa trpi „jasan obrazac sve većeg zlostavljanja: nasilje, medicinsko zanemarivanje i postupanje koje ga dovodi u neposrednu opasnost“.
Marmarelli je rekao da su 25. ožujka zatvorski čuvari ušli u Barghoutijevu ćeliju u zatvoru Megiddo sa psom i prisilili ga na tlo, gdje ga je „pas više puta napao“. Sljedećeg dana napadnut je tijekom premještaja u zatvor Ganot, a 8. travnja čuvari su ga tamo teško pretukli, ostavili da krvari više od dva sata i odbili zahtjeve za medicinsku pomoć.
„Unatoč svemu tome, njegov um je bio bistar, usredotočen i duboko uključen u sve što se događa izvan zatvorskih zidova“, rekao je Marmarelli.
Barghoutijevo suđenje za ubojstvo kritizirali su pravni stručnjaci kao manjkavo, a sam Mandela ga je navodno opisao kao pravni napad na legitimnu političku borbu. Barghouti je osuđen za naređivanje napada u kojima su ubijeni civili tijekom druge intifade te se od tada nalazi u zatvoru, često u dugotrajnom samici.
Mandela, prvi demokratski izabrani predsjednik Južnoafričke Republike nakon aparthejda, 2002. je rekao njegovu odvjetniku Khaderu Shkiratu: „Ono što se događa Barghoutiju potpuno je isto kao ono što se dogodilo meni. Vlada je pokušala delegitimizirati Afrički nacionalni kongres i njegovu oružanu borbu tako što me izvela pred sud.“
Izrael je odbio ponovljene zahtjeve za Barghoutijevo oslobađanje u okviru razmjena zatvorenika, a posljednjih godina raste zabrinutost za njegovo zdravlje zbog navoda o sustavnom zlostavljanju palestinskih zatvorenika.
Zatvorenici ne dobivaju dovoljno hrane, unatoč ponovljenim odlukama izraelskog Vrhovnog suda da se obroci povećaju.
„U ozračju u kojem je Izrael ohrabren u zlostavljanju zatvorenika, jedini način da se zaštiti Marwana jest njegovo hitno oslobađanje“, rekao je Marmarelli, dodajući da je posjet održan u, kako je rekao, „apsurdnim uvjetima“.
Njih dvojica bili su odvojeni staklom i bez funkcionalnih telefona, pa su morali vikati kako bi se čuli. „Dok je Marwan u izraelskom zatvoru, ne postoji način da se jamči njegova sigurnost“, rekao je.
Palestinski vođa prvi put nakon deset godina pojavio se u javnoj snimci prošlog ljeta, kada je krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio video u kojem se ruga iscrpljenom Barghoutiju u zatvoru.
Njegov sin Arab Barghouti kasnije je rekao da obitelj strahuje za njegov život, nakon izvještaja da su ga osam zatvorskih čuvara pretukla do nesvijesti. Obiteljski posjeti nisu dopušteni, ali su bivši zatvorenici oslobođeni u sklopu primirja pružili dokaze o napadu.
