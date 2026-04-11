U izraelskim napadima u Gazi poginulo najmanje šest osoba

Zračni napad pogodio je policijsku kontrolnu točku u kampu Bureij u središtu Pojasa Gaze rano u subotu, usmrtivši najmanje šest osoba i ozlijedivši nekoliko drugih, rekli su medicinski djelatnici.
Zasad nije jasno jesu li sve poginule osobe pripadale policijskim snagama. Izraelska vojska nije odmah komentirala situaciju.
Od listopada prošle godine u izraelskim napadima usmrćeni su desetci pripadnika policijskih snaga koje su pod vodstvom Hamasa, navodi Reuters, pozivajući se na medicinske djelatnike i izvore iz policije.
Izrael i Hamas postigli su, uz posredovanje SAD-a, prošlog listopada sporazum, koji je trebao donijeti kraj nasilja na palestinskom teritoriju. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora.
Od postizanja sporazuma u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 700 Palestinaca, dok su militanti u istom razdoblju usmrtili četiri izraelska vojnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
