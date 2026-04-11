U izraelskim napadima u Gazi poginulo najmanje šest osoba

Hina
11. tra. 2026. 09:09
Udar izraelskim dronom u Gazi, 8.4.2026. | OMAR AL-QATTAA / AFP / Ilustracija

Zračni napad pogodio je policijsku kontrolnu točku u kampu Bureij u središtu Pojasa Gaze rano u subotu, usmrtivši najmanje šest osoba i ozlijedivši nekoliko drugih, rekli su medicinski djelatnici.

Zasad nije jasno jesu li sve poginule osobe pripadale policijskim snagama. Izraelska vojska nije odmah komentirala situaciju.

Od listopada prošle godine u izraelskim napadima usmrćeni su desetci pripadnika policijskih snaga koje su pod vodstvom Hamasa, navodi Reuters, pozivajući se na medicinske djelatnike i izvore iz policije.

Izrael i Hamas postigli su, uz posredovanje SAD-a, prošlog listopada sporazum, koji je trebao donijeti kraj nasilja na palestinskom teritoriju. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora.

Od postizanja sporazuma u izraelskim napadima ubijeno je najmanje 700 Palestinaca, dok su militanti u istom razdoblju usmrtili četiri izraelska vojnika.

