Papa Lav ide u Tursku i Libanon

Papa Lav XIV. kreće u četvrtak na svoje prvo putovanje izvan Italije u svojstvu poglavara Katoličke Crkve koje će ga odvesti u Tursku i Libanon, gdje će apelirati na mir u regiji i pozvati na jedinstvo među već jako dugo podijeljenim kršćanskim crkvama.

Lav XIV., prvi američki poglavar RKC, u sklopu gustog plana putovanja koje traje od 27. studenoga do 2. prosinca posjetit će i neke osjetljive kulturne lokacije i prvi put govoriti stranim vladama u njihovim zemljama.

Njegov prethodnik papa Franjo planirao je posjetiti obje te zemlje, ali nije mogao zbog slabog zdravlja. Franjo je umro 21. travnja ove godine, a Lav, koji dolazi iz Chicaga, izabran je za papu 8. svibnja.

„Papin prvi posjet inozemstvu prilika je da se privuče i zadrži svjetska pozornost”, rekao je umirovljeni dopisnik iz Vatikana John Thavis, koji je pokrivao tri pontifikata.

„To će biti prilika da papa Lav uspostavi vezu sa širom publikom u regiji u kojoj su ključna pitanja rat i mir, humanitarne potrebe i međuvjerski dijalog”, rekao je Thavis.

Lav XIV. prvo će od 27. do 30. studenoga posjetiti Tursku, gdje ga očekuje nekoliko događaja s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem, koji ima sjedište u Istanbulu.

Očekuje se da će mir biti ključna tema papina posjeta Libanonu, koji ima najveći udio kršćana u populaciji na Bliskom istoku.

Izrael je u nedjelju u zračnom napadu na južno predgrađe Bejruta ubio visokog vojnog dužnosnika proiranskog Hezbolaha unatoč prekidu vatre dogovorenom uz posredovanje SAD-a prije godinu dana.

Čelnici u Libanonu, koji je dom milijunu sirijskih i palestinskih izbjeglica i teško se oporavlja nakon višegodišnje gospodarske krize, nadaju se da bi papin posjet mogao skrenuti svjetsku pozornost na njihovu zemlju.

Postavlja se i pitanje je li posjet Libanonu siguran. Jordanska kraljica Rania pitala je papu Lava za vrijeme posjeta Vatikanu u listopadu misli li da je sigurno posjetiti Libanon. „Pa, idemo”, odgovorio je.

Putovanja u inozemstvo važan su element djelovanja suvremenih papa, koji privlače svjetsku pozornost predvodeći skupove na kojima se ponekad okupe milijuni ljudi, držeći vanjskopolitičke govore i baveći se međunarodnom diplomacijom.

Papa Franjo, koji je u svojem 12-godišnjem pontifikatu 47 puta posjetio inozemstvo, često je bio na naslovnicama zbog svojih neočekivanih komentara na putivanjima.

Franji je bio poznat i po neobično iskrenim odgovorima tijekom tradicionalnih konferencija za novinare u zrakoplovima, što je bila jedna od rijetkih prilika kada je dugo razgovarao s novinarima.

Lav XIV. je rezerviraniji i obično drži pripremljene govore. Dao je samo jedan ekskluzivan intervju u šest mjeseci svojeg pontifikata.

„Do sada smo vidjeli da je papa jako oprezan kada govori”, rekao je jezuitski svećenik i komentator Thomas Reese.

„Ali svaki posjet je rizik. Uvijek se mogu dogoditi pogreške ili gafovi.”

U Turskoj će Lav i Bartolomej proslaviti 1700 godina od važnog Nicejskog sabora, održanog u današnjem Izniku, kojim je utemeljena religija koju i dan-danas slijedi većina od 2,6 milijardi kršćana u svijetu.

Pravoslavni i katolički kršćani podijelili su se raskolom 1054., ali zadnjih su desetljeća općenito popravili odnose.

Velečasni John Chryssavgis, Bartolomejev savjetnik, rekao je da je taj događaj „posebno značajan kao znak i jamstvo jedinstva u inače fragmentiranom i konfliktnom svijetu”.

Očekuje se da će obilježavanju velike obljetnice nazočiti i nekoliko drugih pravoslavnih poglavara, ali Vatikan nije objavio koji.

Moskovski patrijarhat, pravoslavna zajednica usko povezana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, raskinula je veze s Bartolomejem 2018., pa se ne očekuje da će sudjelovati na svečanosti.

Papa će obilježiti eksploziju u bejrutskoj luci

Lav će također posjetiti istanbulsku Plavu džamiju, što će biti njegov prvi posjet džamiji u pontifikatu te će služiti misu u istanbulskoj dvorani Volkswagen koja može primiti oko 5000 posjetitelja.

Velečasni Nicola Masedu, župnik istanbulske katoličke katedrale Svetoga Duha, rekao je da su organizatori zbog interesa za posjet novog pape preselili misu iz katedrale u dvoranu.

Većinski muslimanska Turska ima oko 36.000 katolika na oko 85 milijuna stanovnika, po vatikanskim statistikama.

Papin raspored u Libanonu uključuje molitvu na mjestu kemijske eksplozije u luci u Bejrutu 2020. u kojoj je poginulo 200 ljudi i nastala šteta od milijardi američkih dolara.

Papa će voditi i međureligijski susret te misu na otvorenom na bejrutskoj obali.

Posjetit će pet gradova, ali ne i jug zemlje koji napada Izrael.

Velečasni Michel Abboud, koji vodi katoličku humanitarnu mrežu u Libanonu, rekao je za vatikanski radio da je Papin posjet iskaz „solidarnosti”.

„Ljudi će znati da se, unatoč svim teškim situacijama kroz koje prolaze, ne smiju osjećati napušteno”, rekao je.