Papa Lav osudio američku "diplomaciju temeljenu na sili" u Venezueli

Papa Lav XIV. osudio je uporabu vojne sile kao sredstva za postizanje diplomatskih ciljeva i pozvao na zaštitu ljudskih prava u Venezueli u neuobičajeno oštrom godišnjem govoru o vanjskoj politici u petak.

Prvi američki papa rekao je da je slabost međunarodnih organizacija suočenih s globalnim sukobima "poseban razlog za zabrinutost".

"Diplomacija koja potiče dijalog i traži konsenzus među svim stranama zamjenjuje se diplomacijom temeljenom na sili", rekao je Lav u obraćanju 184 veleposlanika akreditiranih u Vatikanu.

"Rat je opet u modi i žar za ratom se širi", rekao je Lav XIV., izabran za papu u svibnju.

Papa je pozvao svjetske vlade da "poštuju volju" naroda Venezuele u budućnosti, nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio prošlog vikenda operaciju rušenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Papa je naglasio da nacije moraju "zaštititi ljudska i građanska prava" Venezuelanaca.