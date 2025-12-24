Papa Lav XIV. slavit će svoju prvu božićnu misu u bazilici sv. Petra na Badnju večer.
Očekuje se da će Papa u svojoj poruci osuditi rat i nasilje i podsjetiti na patnju čovječanstva.
Prvi Amerikanac koji je zauzeo Petrovu stolicu već je u nekoliko prigoda pozivao na mir i pomirenje te podsjećao na žrtve rata diljem svijeta.
Ovogodišnja božićna misa zakazana je za kasno navečer, kasnije od mise njegova prethodnika Franje. Već lošeg zdravlja, Franjo je otvorio Svetu godinu na Božić 2024.
Sjedeći u invalidskim kolicima, najavio je Jubilarnu godinu, koja sada završava 6. siječnja.
U Betlehemu u Svetoj zemlji kršćani ponovno slave Božić prvi put od završetka rata u Gazi.
Veliko božićno drvce postavljeno je ispred crkve Rođenja Isusova u Betlehemu prvi put u dvije godine.
Ondje će se slaviti i tradicionalna ponoćna misa. Izraelsko ministarstvo turizma očekuje oko 40.000 kršćanskih hodočasnika za Božić.
