Šef Mladeži HDZ-a oko ZDS-a jasniji od premijera i šefa Sabora
Naša Katarina Plantak u Varaždinu je razgovarala s dvojicom mladih Varaždinaca - Tin Jurak je predsjednik Mladeži HDZ-a, a Lovro Lukavečki je predsjednik Foruma mladih SDP-a.
Tin i Lovro, dvojica naizgled običnih mladića. Dijele rodni grad i interes za politiku – ali ne i stranačku pripadnost.
"Ja volim Lovru, on mi je dobar", kaže nam jedan građanin Varaždina.
"Obojica su mi okej."
"Tin Jurak – zbog imena mi je nekako draži."
Svoje političke korake započeli su u Varaždinu, a danas su na čelu Foruma mladih i nacionalne mladeži HDZ-a. Politikom se bave gotovo deset godina, a ne slažu se oko pitanja može li se uspjeti bez stranačke iskaznice i zašto mladi ne ulaze u politiku.
"Na mlade u Hrvatskoj se uglavnom gleda kao na problem, a ne kao rješenje", kaže Lovro Lukavečki.
"HDZ s tim nema problema, mladi ulaze u stranku, možda je u SDP-u to problem", odgovara Tin Jurak.
"Shvaćam da mladi ne ulaze u politiku jer otkad je HDZ na vlasti već 10 godina, ništa se ne mijenja", dodaje pak Lukavečki.
Slažu se da je priuštivo stanovanje najveći problem mladih, ali se razilaze u tome tko je za takvo stanje odgovoran – i kako ga riješiti.
"HDZ je kriv, mi smo u Forumu imali razne inicijative..", kaže Lukavečki.
"Vlada Republike Hrvatske čini sve da mladima omogući mjesto za život", odgovara Jurak.
O uzviku „Za dom spremni“ raspravlja se već mjesecima, a mnogi političari još se uvijek nisu jasno izrekli što o tome misle. Ali šefovi mladih jesu. Ovako su odgovorili na pitanje što bi napravili da ih netko pozdravi sa "Za dom...".
"Ne bih odgovorio. HDZ je oko pozdrava ZDS jasan, naravno da ne odobravamo taj pozdrav, osuđujemo ga. Ali što se tiče zabrana, one znaju biti kontraproduktivne i stvoriti kontra efekt. Stvar je u obrazovanju i edukaciji", kaže
"Ne bih odgovorio ništa da me netko pozdravi sa 'Za dom'...", rekao je i Lukavečki.
Obojica se slažu da bi se studentski rad trebao priznati u radni staž, ali i da srednjoškolci trebaju imati topli obrok, kao i osnovnoškolci. A na pitanje tko im je politički uzor, odgovaraju ovako.
"Nitko. Ja sam svoj", rekao je Lukavečki.
"Nemam političkog uzora", kaže Jurak.
A jesu li oni novi Andrej Plenković i Zoran Milanović?
„Ja sam ja", ponovio nam je Lukavečki.
Njihove stranačke kolege pitali smo kakvi su kao šefovi.
"Strog je, ali zna se red", kaže Luka Antočić (HDZ).
"Zapravo sam ja njemu šef, a ne on meni. Ali otkako je na čelu Foruma, u tri godine napravio je puno i podigao ga na novu razinu", kaže nam Luka Zrinski (SDP).
U mladeži su se, uz politiku, rodila i prijateljstva. A evo kakvi su kad nisu na funkciji.
"Tin je marljiv, strog i predan. Družimo se odemo na nogometnu utakmicu", kaže Antončić.
"Lovro je strpljiv, marljiv, odan. Volimo izaći", kaže Zrinski.
Dva mlada političara, dva različita pristupa, ali ista ambicija – utjecati na odluke koje oblikuju život mladih. Hoće li postati glas generacije ili tek još jedan dio stranačkog sustava, pokazat će vrijeme.
