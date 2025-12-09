Oglas

u vatikanu

Papa ugostio Zelenskog: Mir u Ukrajini će se postići nastavkom dijaloga

author
Hina
|
09. pro. 2025. 12:45
Papa Lav i Zelenski
HANDOUT / AFP

Papa Lav naglasio je potrebu za nastavkom dijaloga radi postizanja "pravednog i trajnog mira" tijekom sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u utorak, priopćio je Vatikan.

Oglas

Papa je "ponovio potrebu za nastavkom dijaloga i izrazio želju da trenutne diplomatske inicijative bez odlaganja donesu pravedan i trajan mir", navodi se u priopćenju.

"Raspravljalo se i o pitanjima ratnih zarobljenika i potrebi da se osigura povratak ukrajinske djece svojim obiteljima", priopćio je Vatikan, koji je posredovao između Kijeva i Moskve po pitanju djece.

Zelenski se sastao s Lavom u papinskoj rezidenciji Castel Gandolfo, oko 30 kilometara jugoistočno od Vatikana, a kasnije tijekom dana trebao bi se sastati s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Rimu.

Ukrajinski predsjednik boravi u Italiji kao dio napora da uz pomoć europskih saveznika uravnoteži nacrt mirovnog sporazuma s Rusijom koji podržava SAD, a koji se općenito smatra povoljnijim za Moskvu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
papa lav papa lav xiv. rat u ukrajini ukrajina vatikan volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ