Zelenski: Pregovori Ukrajine sa SAD-om konstruktivni, ali ne i laki

Zelenskij je u subotu razgovarao s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, a očekuje se da će se u ponedjeljak u Londonu sastati s francuskim, britanskim i njemačkim čelnicima. Daljnji razgovori planirani su u Bruxellesu.