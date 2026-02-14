Plenković se sastao sa šefom mađarske oporbe Magyarom

Napetosti u odnosima Hrvatske i Mađarske izazvale su u rujnu prošle godine optužbe Budimpešte da je Hrvatska "ratni profiter" jer je navodno povisila cijene transporta nafte hrvatskim naftovodom Janafom, zbog čega je neruska nafta za Budimpeštu skuplja od nafte iz Rusije. Te je optužbe službeni Zagreb odbacio.