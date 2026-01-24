Počeo drugi krug pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija lansirala 375 dronova i 21 projektil u noći s petka na subotu. Meta napada bila je energetska infrastruktura, nestalo je struje i grijanja u velikim dijelovima glavnog grada Kijeva. U napadima je ubijena najmanje jedna osoba, a 23 su ozlijeđene.