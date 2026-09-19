usporedba cijena
Ovi europski gradovi imaju najskuplji javni prijevoz
Javni prijevoz važan je dio svakog putovanja, ali u brojnim europskim metropolama postao je osjetno skuplji. Novo istraživanje Greenpeacea pokazalo je da su cijene dugoročnih karata od 2023. porasle u 14 europskih prijestolnica, dok su u četiri grada pale.
Greenpeace je analizirao 30 europskih država – 27 članica Europske unije te Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarsku i Norvešku – i usporedio dostupnost i cijene mjesečnih i godišnjih karata javnog prijevoza.
Analizirano je i koliko dugo vrijede karte, koje područje pokrivaju, obuhvaćaju li različite vrste prijevoza te postoje li popusti za ranjive skupine. U obzir je uzet i PDV koji se plaća na karte, piše Euronews.
London uvjerljivo najskuplji
Među najskupljim europskim prijestolnicama za mjesečni javni prijevoz prednjači London, gdje karta stoji oko 162 eura.
Slijede Amsterdam sa 107 eura i Pariz sa 77 eura mjesečno.
Najveći rast cijena dugoročnih karata od 2023. zabilježen je u Nikoziji, gdje su poskupjele čak 67 posto. Amsterdam je slijedio s rastom od 55 posto, Madrid 50 posto, a Bratislava 32 posto.
U Berlinu su cijene porasle 29 posto, a u Beču 26 posto. Poskupljenja od najmanje 10 posto zabilježena su i u Kopenhagenu, Bukureštu, Vilniusu, Bruxellesu i Londonu.
U četiri grada karte su pojeftinile
Trend ipak nije svugdje isti. U četiri europske prijestolnice cijene dugoročnih karata od 2023. godine su pale.
Najveće pojeftinjenje zabilježeno je u Dublinu, gdje su cijene smanjene čak 42,5 posto. U Oslu su pale 11,5 posto, u Bernu 6,6 posto, a u Budimpešti 5,8 posto.
U još 12 europskih prijestolnica cijene su ostale na istoj razini kao 2023. godine.
Jedan od problema na koji Greenpeace upozorava jest i oporezivanje javnog prijevoza. Karte se u EU-u u prosjeku oporezuju s 11 posto PDV-a, a sedam država od 2023. dodatno je povećalo porez na javni prijevoz.
Koji gradovi imaju najbolji javni prijevoz?
Kada se uzmu u obzir cijena, dostupnost i uključivost dugoročnih karata, na vrhu europske ljestvice izjednačeni su Tallinn, Luxembourg i Valletta.
Slijede Prag na četvrtom, Rim na petom i Atena na šestom mjestu. Prvih osam zaključuju Sofija i Beč.
Greenpeace ističe da samo osam od 30 analiziranih europskih država trenutačno nudi besplatan javni prijevoz ili univerzalne dugoročne karte po pristupačnim cijenama.
Organizacija zato poziva nacionalne i lokalne vlasti da uvedu pristupačne tzv. klimatske karte. Cilj je potaknuti korištenje javnog prijevoza, smanjiti emisije iz cestovnog i zračnog prometa te smanjiti europsku ovisnost o fosilnim gorivima.
Kakve su cijene u Zagrebu?
Prema podacima sa službene stranice Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), cijena mjesečne karte je 53,09 eura.
U cijenu je uključen prijevoz ZET-om i HŽ-om. Ako, pak, želite samo prijevoz ZET-ovim vozilima, mjesečna karta je 47,78 eura.
Cijena pojedinačne karte kupljene na kiosku ili putem mobilne aplikacije za vožnju u trajanju od 30 minuta iznosi 0,53 eura, a dnevna karta je 3,98 eura.
No, zagrebački javni prijevoz ne plaćaju svi.
Naime, pravo na besplatne karte imaju osobe starije od 65 godina s prebivalištem u Gradu Zagrebu, osobe mlađe od 18 godina s prebivalištem u Gradu Zagrebu, redoviti učenici i studenti koji zadovoljavaju uvjete gradske Odluke o socijalnoj skrbi, umirovljenici s prihodima jednakim ili manjim od 560 eura mjesečno te osobe s invaliditetom i dobrovoljni darivatelji krvi prema propisanim kriterijima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare