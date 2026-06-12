Počinje primjena pakta o migracijama i azilu

Hrvatska se u ovoj reformi nalazi u specifičnom položaju. Kao vanjska granica schengenskog prostora i višegodišnja tranzitna ruta balkanske migracijske rute, Hrvatska je dugo bila među državama koje su najviše osjetile pritisak neadekvatnog europskog sustava. HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler, koji je bio član pregovaračkog tima Europske pučke stranke, jedan je od najglasnijih hrvatskih zagovornika reforme. "Danas krijumčari ljudima znaju da europski sustav migracija i azila ne funkcionira. Znaju da čak i osobi, kada se nađe na teritoriju Europske unije, bude sudskom i pravomoćnom odlukom određeno da nema pravo biti na teritoriju Europske unije, da će se samo jedna od pet osoba i vratiti", rekao je Ressler, istaknuvši i da Hrvatska ima najveći broj graničnih policajaca po broju stanovnika u cijeloj EU.